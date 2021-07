Vláda posoudí upravené opatření o nošení respirátorů uvnitř

Praha - Vláda má dnes ráno na on-line zasedání schválit upravené opatření ministerstva zdravotnictví o nošení respirátorů ve vnitřních prostorech, v němž resort podle požadavků Nejvyššího správního soudu doplní odůvodnění. Soud opatření požadující povinné nošení respirátorů ve vnitřních prostorech zrušil v úterý s tím, že verdikt bude platný za tři dny od nabytí právní moci. Kabinet se bude zabývat také návrhem odborů, aby státní zaměstnanci očkovaní proti covidu získali dva dny placeného volna navíc.

Ministři se budou v tajném režimu věnovat pomoci spolupracovníkům českých vojáků v Afghánistánu, za kterou se ve čtvrtek přimluvil prezident Miloš Zeman. Web týdeníku Respekt v úterý uvedl, že plán má na poslední chvíli zachránit životy několika desítek Afghánců, nejčastěji tlumočníků. Právo v úterý napsalo, že pomoc se má týkat asi 30 Afghánců a jejich rodin.

Vláda posoudí také návrh, aby děti od šesti do 12 let nemusely mít předvstupní test na covid-19, když se budou vracet s rodiči z dovolené ze zemí, které mají vysoké či velmi vysoké riziko nákazy covidem-19. Povinný by podle návrhu měl být pro ně PCR test po příjezdu bez nutnosti karantény.