Praha - Ministerstvo zemědělství, obce s rozšířenou působností a kraje budou moci rychleji vydávat opatření obecné povahy, jako je zákaz vstupu do lesů nebo opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou. Platit budou okamžitě, projednávat se budou později, uvádí novela lesního zákona, kterou se v pondělí bude zabývat vláda.

Podle Jana Příhody z think-tanku Czech Forest se tak otevírá cesta k podstatně operativnějšímu a účinnějšímu boji s kůrovcovou kalamitou na českém území. Předpokládá, že novela mimo jiné umožní vlastníkům lesů přesun kapacity na zpracování kůrovcového dřeva do oblastí, kde má boj s kůrovcem smysl. Novela z dílny ministerstva zemědělství také nově zavádí povinnosti lesních hospodářů.

"V zájmu zvýšení efektivnosti ukládání omezení nebo zákazu vstupu do lesů za účelem ochrany lesů nebo ochrany návštěvníků lesů se proto navrhuje využít jako právní formu pro omezení nebo zákaz vstupu do lesů opatření obecné povahy, které by nabylo účinnosti dnem, kdy ho příslušný orgán státní správy lesů vydá (vyhlásí). Je totiž velmi důležité, aby v případech, kdy je to z důvodu ochrany lesů nebo ochrany návštěvníků lesů nezbytné, nabylo opatření obecné povahy účinnosti v reálném čase, kdy naléhavé důvody pro omezení nebo vyloučení vstupu do lesa nastanou, respektive trvají," uvádí příklad opatření obecné povahy důvodová zpráva novely. Dodatečně se bude moci nařízení projednat, nebo se k němu budou moci vznést námitky.

Novela také umožní, aby se mohla udělovat výjimka pro výsadbu nových stromů, pokud není reprodukční materiál správných semenáčků na trhu. Šlo by zase o opatření obecné povahy.

Zákon také umožní omezení jiných než nahodilých těžeb. Nahodilé těžby by se pak měly zpracovat v termínu, který státní správa určí. Zároveň by novela měla vlastníkům lesů umožnit odložit těžbu souvislých ploch sterilních kůrovcových souší. Právě to by mělo podle Příhody pomoci vlastníkům lesů s přesunem kapacit z lokalit, kde již nelze rozpad porostů zastavit, do míst, kde je stále reálné kůrovcovou kalamitu alespoň zpomalit.

Novela také nově zavádí soupis aktivit odborného lesního hospodáře, které hradí stát. Jde o sledování lesa, upozorňování vlastníka na škody a na nutnost těžby, doporučení vlastníkovi lesa odborných zásahů nebo pomoc při lesnické evidenci.

Stav českých lesů je v současnosti mnohými označován za nejhorší za posledních 250 let. Dopady sucha a následná kůrovcová kalamita již zasáhly třetinu českých lesů. Podle analýz think tanku Czech Forest dosáhly škody na produkci dříví jen za rok 2018 více než 18 miliard korun.