Vláda posoudí návrh otevřít od pondělí všechny obchody

Praha - Vláda bude dnes na mimořádném jednání zvažovat otevření všech obchodů, jak to navrhuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Na konec omezení v maloobchodu, které platí kvůli epidemii koronaviru od konce prosince, od pondělí 22. února není ve vládě jednotný názor. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) uvedl, že pokud má být prioritou návrat maturantů do škol, s širším otevřením obchodů by se mělo počkat. Proti jsou i ministři za sociální demokracii, a to kvůli počtu hospitalizovaných.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek řekl, že sám žádný názor nemá a vyslechne si návrhy ostatních ministrů. Rozvolňování ale podle něj v aktuální situaci epidemie covidu-19 není dobrý nápad.

Podle Havlíčka by v obchodech po otevření musel mít personál povinně respirátory. Dále by zůstala v platnosti dosavadní pravidla jako limit 15 metrů čtverečních plochy na jednoho zákazníka, dodržování dvoumetrových odstupů či řízení front před a v obchodech.

Šíření nákazy v Česku nepolevuje, důvodem je šíření nakažlivější britské mutace. Rychle ubývají i nemocniční lůžka na jednotkách intenzivní péče. Ve středu bylo v nemocnicích v těžkém stavu s covidem 1227 pacientů, což je rekord.