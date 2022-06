Vláda posoudí návrh na pomoc s placením energií či úpravu vysílání misí

Praha - Vláda dnes probere návrh ministerstva průmyslu a obchodu na zavedení takzvaného úsporného tarifu. Kompenzovat by měl v době navyšování cen energií část nákladů na spotřebu. Domácnosti topící plynem či elektřinou by měly podle dosavadních informací dosáhnout maximálně na 9000 korun. Tarif by měl platit rok od 1. října. Náklady státního rozpočtu na tuto pomoc ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela (za STAN) odhadl mezi 16 až 24 miliardami korun. Jednat by ministři měli i o odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje firmám, a to na tři měsíce od října.

Zabývat se bude vláda také ústavní novelou, která by upravila podmínky pro vysílání vojáků do zahraničí a přejezdy cizích vojáků přes české území. Na programu má také novelu zákona o České televizi a Českém rozhlase, která upravuje způsob voleb do rad těchto veřejnoprávních médií, či novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Podle návrhu ministerstva financí by měl stoupnout limit pro možnost přihlásit se k paušální dani z jednoho na dva miliony korun.

Schválit má vláda také navýšení nouzových zásob ropy ve státních hmotných rezervách. Probírat bude i plán na energetické úspory v budovách ústředních orgánů státní správy.

Ministerstva financí a zahraničních věcí předloží normy, které reagují na vpád Ruska na Ukrajinu a vytvoří podmínky pro přijímání vnitrostátních sankcí proti subjektům, které se dopustily závažného protiprávního jednání a nebyly dosud zařazeny na sankční seznam Evropské unie. Ministři proberou také návrh, jak nemocnicím nahradit peníze použité na nákup léků na covid-19.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) plánuje během jednání kabinetu kolegy blíže informovat kvůli únikům informací ze spisu v kauze korupce v pražském dopravním podniku. Kvůli kontaktům s jedním z obviněných oznámil rezignaci ke konci června ministr školství Petr Gazdík (STAN). O jeho nástupci jedná hnutí STAN.