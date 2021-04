Vláda pošesté navrhla jmenování šéfa BIS Koudelky generálem

Praha - Vláda dnes pošesté navrhla prezidentovi Miloši Zemanovi, aby povýšil do generálské hodnosti ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku. Novinářům to po jednání řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). V předchozích případech Zeman jmenování Koudelky generálem odmítl, k práci BIS i jejího šéfa má dlouhodobě výhrady.

Kabinet jednohlasně schválil návrh, který zdůvodnil vysokými profesními a osobními kvalitami Koudelky, ale také velmi dobrými výsledky kontrarozvědky. Zeman o víkendu avizoval, že návrhu opět nevyhoví. "Zatím k tomu nevidím důvod. Počkám si, jak skončí vyšetřování (výbuchů ve Vrběticích)," řekl Zeman televizi Prima.

Schillerová dnes novinářům po jednání vlády řekla, že kabinet v části jednání bez rozpravy materiál schválil. "Opakovaně máme za to, že by povýšen být měl. Ale je to v kompetenci prezidenta, dále do toho nemůžeme mluvit," uvedla.

Zeman naposledy opomenul Koudelku při jmenování loni v říjnu. Předal v té souvislosti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) materiál, který měl zdůvodňovat, proč jmenování šéfa BIS generálem odmítá. Podle Respektu v dokumentu stálo, že Koudelka neplní své povinnosti, dlouhodobě zamlčuje a neposkytuje informace zákonným adresátům a zveřejňuje informace v rozporu se zákonem.

Vláda, ministři, premiér či parlamentní komory naopak práci BIS v poslední době opakovaně ohodnotili pozitivně. Kabinet navrhuje, aby byl jmenován do první generálské hodnosti, tedy brigádního generála. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) pak minulý týden navrhla, aby Koudelka obdržel státní vyznamenání. To rovněž patří mezi pravomoci prezidenta.

Většinu návrhů na jmenování generálů projednala vláda při svých jednáních v posledních týdnech. Prezident tradičně jmenuje nové generály u příležitosti oslav Dne vítězství 8. května a Dne vzniku samostatného československého státu na konci října. Loni v květnu se Hrad rozhodl kvůli šíření koronaviru akci zrušit a jmenování přesunout na říjen, epidemická situace ale ceremoniál neumožnila ani na podzim. Tentokrát by se podle Hradu měl v květnu uskutečnit.