Vláda poprvé zasedne v pátek ve 13:00, poté budou ministři uváděni do úřadů

Praha - První zasedání vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) se uskuteční v pátek zhruba od 13:00. Následovat bude v pátek a v sobotu uvádění ministrů do úřadů. V dnešní tiskové zprávě to oznámil úřad vlády. Po uvedení všech členů nového kabinetu do úřadu se bude v sobotu odpoledne konat tisková konference.

Prezident Miloš Zeman jmenuje nový kabinet v pátek v 11:00 na zámku v Lánech. O zhruba dvě hodiny později se vláda sejde na prvním zasedání ve Strakově akademii, na 13:45 je plánována tisková konference. V 14:15 začne premiér Petr Fiala (ODS) uvádět první část ministrů do jejich úřadů, prvním z nich bude budoucí první místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

V pátek budou do funkce dále uvedeni vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), ministři financí Zbyněk Stanjura, spravedlnosti Pavel Blažek (oba ODS) a průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

O den později v 08:30 bude do úřadu uvedena ministryně obrany Jana Černochová (ODS), následována ministry zahraničí Janem Lipavským (Piráti), dopravy Martinem Kupkou (ODS), školství Petrem Gazdíkem (STAN), kultury Martinem Baxou (ODS) a ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou (za KDU-ČSL).

Odpoledne budou na úřadu vlády do funkce uvedeni členové vlády bez portfeje, tedy ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN), ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) a ministr a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun (za Piráty). Sérii uzavře v 14:50 tisková konference ministerského předsedy s členy nové vlády.

Vláda pětikoalice nahradí ve Strakově akademii menšinový kabinet ANO a ČSSD Andreje Babiše (ANO) 69 dní po volbách. V pondělí se Fiala dohodl s prezidentem Milošem Zemanem na jmenování ministrů podle návrhu, který hlavě státu předložil 17. listopadu, a to překvapivě včetně pirátského kandidáta na ministra zahraničí Lipavského. Hrad přitom v pátek zveřejnil důvody, pro které ho prezident odmítá jmenovat. Fiala mluvil o tom, že pokud hlava státu odmítne jmenovat vládu podle jeho návrhu, bude nucen podat kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu.

O důvěru hodlá kabinet požádat poslance v polovině ledna, ve Sněmovně má většinu 108 hlasů.

Kvůli onemocnění covidem-19 nebude v pátek jmenován ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Resort bude dočasně řídit předseda lidovců Jurečka.

Podle neoficiálních informací by měla vést úřad vlády bývalá mluvčí občanských demokratů Jana Kotalíková, mluvčím vlády by se měl stát současný mluvčí ODS Václav Smolka.