Vláda podruhé požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu

Praha - Vláda v úterý podruhé požádá Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu, který v Česku kvůli epidemii nového typu koronaviru platí od 12. března. Kabinet chce, aby pokračoval do 25. května. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu připustil, že pro prodloužení stavu nouze, které by i po 30. dubnu umožnilo platnost klíčových opatření proti šíření nemoci covid-19, zatím kabinet nemá vyjednanou podporu. Opoziční strany většinou před svým rozhodnutím žádají od vlády detailní argumenty, k čemu by mělo další prodloužení sloužit.

Kabinet minulý pátek požádal o další pokračování nouzového stavu, byť ministři ANO včetně Babiše původně k jeho dalšímu prodloužení neviděli důvod. Šéf Ústředního krizového štábu a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) na jeho další pokračování apeloval kvůli snazším nákupům ochranných pomůcek. Ve čtvrtek však zrušil Městský soud v Praze některá omezující nařízení vlády kvůli tomu, že je místo vlády podle krizového zákona vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví formou mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Vláda po verdiktu soudu omezení vrátila do režimu krizového zákona a pro jejich další platnost potřebuje pokračování nouzového stavu. Sněmovnu proto žádá o prodloužení do 25. května, kdy by měl vyvrcholit uspíšený plán uvolňování podnikatelských činností. "Jakkoliv se podařilo díky zásadním a rozsáhlým restriktivním opatřením dostat šíření epidemie onemocnění covid-19 do přijatelných mezí, je zjevné, že epidemie v ČR trvá," stojí v žádosti vlády. Pokud by restrikce skončily hned, nikoli postupně, hrozilo by podle kabinetu "závažné riziko významného zhoršení epidemiologické situace".

Babiš o víkendu řekl, že vláda ve Sněmovně vyjednanou podporu zatím nemá. Opoziční strany před rozhodnutím o svém hlasování požadují argumenty. Komunisté, kteří menšinovou vládu ve Sněmovně podporují, rozhodnou o podpoře žádosti až poté, co jim členové kabinetu vysvětlí důvody, řekl dnes ČTK předseda strany Vojtěch Filip.

Předseda ODS Petr Fiala očekává, že se premiér a vláda omluví za zmatky a představí řádně připravený plán. "Pokud budou důvody rozumné a opatření maximálně zdrženlivá a budou doprovázena jasným plánem uvolňování, tak se dá diskutovat v rámci ochrany zdraví o prodloužení nouzového stavu o jeden až dva týdny," uvedl.

Čtyři konkrétní požadavky si kladou Piráti, lidovci chtějí slyšet jasné odpovědi na otázky ohledně důvodu prodloužení a harmonogramu uvolňování opatření. Podle podrobného zdůvodnění kabinetu se chtějí rozhodovat i Starostové a nezávislí, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová rovněž žádá vyhodnocení pilotní fáze projektu chytré karantény či plán, při jakých počtech nakažených by vláda znovu sáhla k restrikcím a jakým.

SPD bude navrhovat prodloužení jen do 10. května, s návrhem kabinetu nesouhlasí. "Pro preventivní ochranu zdraví občanů to plně postačuje, v případě zhoršení situace nebo základě negativních výsledků z plošného testování je možné nouzový stav dále prodloužit," uvedl předseda SPD Tomio Okamura.

Sám kabinet může nouzový stav vyhlásit nejvýše na 30 dnů, poté smí rozhodnout o jeho prodloužení až po předchozím souhlasu Sněmovny. Menšinová vláda ANO a ČSSD poprvé požádala dolní komoru před třemi týdny o dalších 30 dnů, což jí doporučil Ústřední krizový štáb. Politické špičky se ale přiklonily ke kratší době. S návrhem 30. dubna přišel Filip, jehož strana vládu ve Sněmovně toleruje.

Nouzový stav je státní krizové opatření vyhlašované v případě závažných situací, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví či majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Státu aktuálně umožňuje mimo jiné rychle nakupovat zdravotnické ochranné prostředky, protože se nemusí řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek.