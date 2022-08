Vláda podpořila zákon proti šíření teroristického obsahu on-line

Praha - Policisté budou možná moci přikázat českým i evropským poskytovatelům hostingových služeb na internetu znepřístupnit teroristický obsah, jako jsou například záběry teroristického útoku nebo záznamy poprav. Počítá s tím zákon proti šíření teroristického obsahu, který dnes schválila vláda, řekl po jednání kabinetu vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Pokud policie obsah zaznamená, zašle příkaz, po jehož obdržení bude muset poskytovatel obsah odstranit.

Zákon reaguje na nařízení Evropského parlamentu a Rady o potírání šíření teroristického obsahu on-line. "Z hlediska České republiky není vnitrostátní šíření teroristického obsahu v digitálním prostředí zásadním bezpečnostním problémem. Výskyt teroristického obsahu v českém on-line prostředí je relativně velmi nízký," uvedlo ministerstvo vnitra v důvodové zprávě.

Rakušan uvedl, že zákon nijak nezasáhne do osobnostních práv, necílí například na mazání soukromých korespondencí na webu. "Týká se to jen veřejně šířeného obsahu," uvedl ministr. Příslušné orgány zasáhnou, pokud by někdo šířil například záběry džihádistických poprav, doplnil.

Nařízení podle vnitra představuje spíše nástroj pro chvíli, kdy by se situace zhoršila, nebo pro případy, kdy by došlo ke zneužití českých poskytovatelů pro šíření obsahu, který byl úspěšně odstraněn v jiných státech EU.

Přezkum zahraničních příkazů bude podle zákona provádět ministerstvo vnitra, správní dohled nad preventivními opatřeními zavedenými poskytovateli hostingových služeb pak bude vykonávat Český telekomunikační úřad (ČTÚ). ČTÚ bude také projednávat přestupky, které zákon zavádí. Přestupku se poskytovatel dopustí například v případě, že neodstraní teroristický obsah, neznemožní k němu přístup nebo neuplatní zvláštní opatření poté, co je teroristickému obsahu vystaven.

Případné náklady implementace evropského nařízení budou hrazeny ze stávajících rozpočtů ministerstva vnitra, policie a ČTÚ. "Ministerstvo vnitra předpokládá pokračování dosavadního trendu velmi nízkého výskytu veřejně šířeného teroristického obsahu v rámci českých digitálních platforem. Příslušné orgány státní správy proto nepředpokládají, že by v souvislosti s plněním tohoto úkolu navyšovaly své personální kapacity," uvedlo vnitro.