Vláda podpořila návrh poslanců ANO ohledně pravidel pro lobbování

Praha - Stanovení pravidel pro lobbování, jak je navrhli poslanci hnutí ANO, dosluhující vláda ANO a ČSSD dnes podpořila. ČTK to sdělil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dolní komora se zabývala vládním návrhem na zprůhlednění lobbování už v minulém volebním období. Schvalování ale do voleb nedokončila. K předloze, za níž stojí bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček, měl ale kabinet v demisi podle podkladů pro dnešní jednání vlády připomínky.

Hlavním nástrojem pro zprůhlednění ovlivňování má být zavedení evidence lobbistů i lobbovaných a zaznamenávání takzvané lobbistické stopy. Lobbisté i lobbovaní by museli vkládat do registru každého čtvrt roku zprávy. Předloha vymezuje okruh lobbovaných a definuje také samotné lobbování a lobbisty, za porušení pravidel by hrozily peněžité sankce i zákaz činnosti.

Cílem uzákonění pravidel je podle předkladatelů odlišení standardního lobbování od zákulisního, záměrně netransparentního. "Regulace lobbování přispěje k odkrytí vazeb mezi lobbisty, zájmovými skupinami a veřejnými činiteli, čímž by mělo také dojít k omezení nežádoucích jevů s lobbingem často spojených," stojí v důvodové zprávě.

Končící vláda sdělí podle předběžného stanoviska zákonodárcům, že regulace lobbování je potřebná. "Tuto potřebu zdůrazňují ve svých dokumentech i mnohé mezinárodní organizace, jako například Rada Evropy, OECD, ale také Evropská unie, která na absenci úpravy lobbování v České republice opakovaně poukazuje," uvedli vládní legislativci.

V minulém volebním období zpochybňovali vládní návrh regulace lobbování poslanci ODS, SPD a KSČM. Zejména občanští demokraté, kteří budou nejsilnější stranou budoucího kabinetu ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, tvrdili, že přijetí navrhovaných pravidel by ničemu nepomohlo.