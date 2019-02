Praha - Vláda podpořila návrh ministerstva vnitra na sjednocení územního členění České republiky, informoval tiskový odbor vlády. V současnosti vzhledem ke dvěma souběžně existujícím zákonům některé obce patří do jiného okresu než obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají. Podle dnes projednaného návrhu se má okres či obec s rozšířenou působností změnit 33 obcím. V platnosti pak bude pouze jedna právní úprava členění ČR. Zákon ještě musí schválit Parlament.

Změna se bude podle návrhu týkat zejména obcí spadajících pod Turnov a Stod. Zhruba 15.500 obyvatel si bude muset nechat vyměnit občanské průkazy, což uhradí stát. Výdaje vypočetlo ministerstvo na 1,5 až 2,3 milionu korun.

V současnosti jsou v platnosti dvě právní úpravy členění státu - první je zákon o územním členění státu z roku 1960, který dělí Česko na sedm krajů a hlavní město. Kraje tvoří 76 okresů a Prahu deset obvodů. V roce 1997 byl ale přijat ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Podle něj má Česká republika 13 krajů a Prahu.

Později skončily okresní úřady, které od roku 2003 nahradily úřady obcí s rozšířenou působností. Vznikly správní obvody obcí s rozšířenou působností, ale území okresů nebyla zrušena. Dodnes je podle vnitra využívají například justice, správy sociálního zabezpečení nebo krajské hygienické stanice.

Ministerstvo vnitra chce ponechat členění na kraje, okresy i obce s rozšířenou působností. Chce ale, aby byly takzvaně skladebné - tedy aby obce s rozšířenou působností nemohly spadat do dvou okresů, ale vždy celé jen do jednoho. Ministerstvo podle materiálu jednalo s dotčenými obcemi a doporučilo jim, aby změnily okres a ponechaly si stávající obec s rozšířenou působností. Například ale čtveřice obcí ve Středočeském kraji si vybrala raději ponechání okresní příslušnosti.

Specifická je podle úřadu situace u obcí spadajících pod Turnov. Město Turnov usilovalo o zřízení nového okresu Turnov v rozloze současného spádového obvodu obce s rozšířenou působností Turnov. To by ale ministerstvo vnitra považovalo za neefektivní.

"Vytvoření nového okresu znamená obrovské výdaje na straně státu. My jsme to počítali, poslední okres, který jsme takto zřizovali, byl okres Jeseník, a v čase se ty výdaje vyšplhaly přes miliardu korun. Nepřijde mi smysluplné vytvářet další okres v Turnově, přičemž problém tam byl v principu kvůli pobočce okresní správy sociálního zabezpečení. Dohodli jsme se s ministerstvo práce, že Turnovákům vyjdou vstříc, že tam zřídí detašované pracoviště a nebude to třeba řešit vytvořením vlastního okresu," řekl dnes před jednáním vlády ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).