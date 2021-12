Vláda podpořila koaliční návrh na roční odklad části stavebního zákona

Praha - Vláda Petra Fialy (ODS) dnes podpořila návrh skupiny koaličních poslanců na roční odklad účinnosti části nového stavebního zákona. Vláda to uvedla na svém webu. Vládní úředníci původně doporučovali zaujmout neutrální postoj. Cílem poslanecké předlohy je hlavně oddělit a odložit vznik krajských stavebních úřadů. Od 1. července 2023 by se nový zákon začal týkat pouze takzvaných vyhrazených staveb v působnosti Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu. U ostatních staveb by fungovala dosavadní úprava.

Poslanecký návrh by Sněmovna měla projednávat na své lednové schůzi. Předkládající poslanci navrhli, aby ho Sněmovna mohla schválit ve zrychleném režimu již v prvním čtení.

Nový zákon schválili poslanci přes veto Senátu letos v červenci, kdy normu podepsal i prezident Miloš Zeman. Zákon přesouvá stavební úřady pod stát a počítá se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu. Pod ním by měly být jednotlivé stavební úřady organizované podobně jako třeba u Finanční správy. Podle platného znění nabyde nový stavební zákon účinnosti v polovině roku 2023, některé změny už ale začnou platit od 1. ledna příštího roku. Nový zákon se připravoval řadu let a měl hlavně zajistit dodržování lhůt. Jeho projednávání budilo nesouhlas hlavně ze strany tehdejší opozice, která nyní tvoří vládu a ve Sněmovně má většinu.

Stranám bývalé opozice se nelíbilo hlavně to, že stavební úřady přejdou zcela pod stát. Varovaly, že to může ochromit stavební řízení a že se řízení vzdálí občanům. Pětice stran sdružených v koalicích Spolu a Piráti a STAN avizovala již před volbami, že pokud budou po říjnových volbách vládnout, stavební zákon změní.

Negativně se vůči poslaneckému návrhu na částečný odklad účinnosti vyslovil Svaz průmyslu a dopravy. "Chápeme, že nově tvořící se politická reprezentace má své deklarované politické priority. Zásadní však pro SP ČR je, aby jakékoliv změny nebyly dělány bez rozmyslu a bez hlavního cíle, kterým je zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů," stojí ve stanovisku svazu v připomínkovém řízení.

Snahy o odklad účinnosti považuje svaz za pochopitelné, ale krátkozraké. V případě, že by odklad přeci jen uspěl, doporučuje svaz rozšířit seznam vyhrazených staveb, na které by se už nová úprava vztahovala, také o stavby a zařízení distribuční soustavy o napětí 110 kV, včetně transformovny 110 kV a stavby a zařízení vysokotlakých plynovodů distribuční soustavy a stavby veřejných komunikačních sítí. Zdůvodňuje to tím, že jde o páteřní stavby soustav s nadregionálním charakterem.