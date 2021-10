Vláda podle Havlíčka vůbec nemluvila o volbách či konci ČSSD ve vládě

Praha - Vláda ANO a ČSSD se dnes podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) vůbec nezabývala výsledkem sněmovních voleb a pracovala stejně jako dosud. Havlíček předpokládá, že tomu tak bude i nadále. Žádná diskuse se podle něj nevedla o tom, že by sociální demokraté ve vládě nepokračovali poté, co se jejich strana nedostala do nové Poslanecké sněmovny. Havlíček by upřednostnil, aby vláda dokončila mandát v nynějším složení bez rekonstrukce.

"Atmosféra byla pracovní a věcná. V podstatě jsme neřešili vůbec výsledky voleb. Nebyla k tomu žádná diskuse, nepadlo ani téma, jak kdo bude, nebo nebude ve vládě. Jednoduše řečeno jedeme v režimu, v jakém jsme jeli před volbami," uvedl Havlíček. Kabinet se sejde i příští pondělí, doplnil. "Předpokládám, že v tomto režimu se bude pokračovat nadále," uvedl.

Dnešního jednání se zúčastnili z ministrů ČSSD vicepremiér Jan Hamáček, ministr kultury Lubomír Zaorálek a zemědělství Miroslav Toman, dodal Havlíček. "Jak vláda vždy začínala a končila, tak to bylo i tentokrát," řekl. Podle Havlíčka nemá rekonstrukce vlády smysl ve chvíli, kdy není jasné, jak dlouho tu kabinet ještě bude. "Domnívám se, že by se to mělo dohrát v této sestavě," konstatoval.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu uvedl, že zatím není schopen odpovědět, zda bude chtít do ustavení nového kabinetu pokračovat ve vládě s ČSSD. Z telefonátu s Hamáčkem podle Babiše vyznělo, že by Hamáček pochopil, pokud by tomu tak nebylo.

Prezident Miloš Zeman podle Havlíčka v neděli před svou hospitalizací nepověřil Babiše sestavováním vlády. "S tím, že se to bude řešit později, až pan prezident bude ve stavu, kdy nebude nemocný a kdy na to bude mít zázemí," uvedl. Víkendová schůzka premiéra s prezidentem v Lánech podle něj byla osobní. "Nebyla to diskuse spojená se zásadnějším povolebním vyjednáváním," dodal.