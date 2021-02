Vláda podle Grolicha dočasně zakázala očkování proti covidu u praktiků

Brno - Vláda dočasně zakázala očkování proti covidu-19 u praktických lékařů, uvedl na sociálních sítích hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL). Podle něj premiér Andrej Babiš (ANO) na videokonferenci s hejtmany řekl, že počítá s praktickými lékaři nejdříve až poté, co absolvují očkování prioritní skupiny v očkovacích centrech. Kraj měl vymyšlenou strategii očkování pro seniory právě u praktických lékařů.

Babiš dnes on-line jednal s hejtmany. "Tohle fakt nechápu. Vláda zakázala očkování u praktiků. Na videokonferenci premiér řekl, že se s nimi počítá nejdřív až po naočkování prioritních skupin v očkovacích centrech. Očkování u praktiků ale dává smysl právě pro seniory, aby nemuseli nikam jezdit. Je to úplně naruby," uvedl Grolich.

Právě seniory ve věku nad 80 let plánoval Jihomoravský kraj očkovat v obcích u praktických lékařů. Projekt představil 20. ledna v Těšanech na Brněnsku, kam si přišlo pro dávku vakcíny do zdravotního střediska skoro 50 zájemců. Projekt se měl dotknout asi 160 obcí. Grolich tehdy uvedl, že je výhodou, že senioři se nemusejí registrovat do žádného systému a mohou si pro vakcínu přijít v místě bydliště a nemusejí jezdit do nemocnice.

Vakcíny aplikují zdravotníci například na brněnském výstavišti v záložní nemocnici, kde vzniklo očkovací centrum. Do terénu do domovů seniorů vyjíždějí k očkování mobilní týmy.