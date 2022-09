Vláda podle Fialy bude šetřit i ve svých budovách na topení a osvětlení

Liberec - Vláda bude podle premiéra Petra Fialy (ODS) šetřit ve svých budovách na topení a osvětlení. Variant je celá řada. Opatření chce představit ještě v tomto týdnu. Fiala to na dotaz ČTK řekl při své návštěvě v Liberci. V úsporách energií musí jít podle něj stát příkladem. K rozumnému hospodaření s plynem a elektřinou vyzval premiér ve svém mimořádném projevu v neděli. Vláda, státní organizace, firmy i domácnosti podle něj mají zvážit, zda s energiemi zacházejí správně a jak jimi neplýtvat. Rozumné hospodaření s energiemi uspoří každému vlastní peníze, ale také sníží výdaje státního rozpočtu, řekl.

"Já jsem skutečně přesvědčen, že stát má jít v tomto směru příkladem. Můžeme šetřit, ať už se to týká vytápění nebo elektrické energie - svícení. Těch variant je celá řada. Samozřejmě nemám na mysli jen tento typ šetření, ale musíme také přemýšlet nad tím, zda jsme třeba dostatečně zateplili tu budovu, zda nám teplo někde neutíká. Nechci teď vymýšlet, co budou jednotlivá ministerstva dělat, ale moje zadání je jasné - my půjdeme příkladem," řekl Fiala.

Šetřit se podle něj bude i ve Sněmovně. "Mám dojem, že paní předsedkyně Poslanecké sněmovny (Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) už stažení topení ve Sněmovně přikázala, dokonce že se na chodbách významně snížilo teplo, ale nevím, jestli to urychlí jednání. Nevadí mi, když jednání trvá dlouho, když věcně diskutujeme, ale prodlužuje se tím, jaké obstrukce tam v poslední době dělala opozice. Doufám, že už to přestane, a že se budeme moci věnovat diskuzi nad kvalitou zákonů a nad tím, co je pro občany dobré. Ale teplota na toto žádný vliv mít nebude," řekl ČTK premiér.

Kabinet minulý týden prosadil ve Sněmovně novelu energetického zákona, která mu umožní v případě mimořádné tržní situace stanovit horní hranici cen elektřiny a plynu pro odběratele. Předpis ještě musí projednat Senát a podepsat prezident. Senátní ústavně-právní výbor dnes dopoledne doporučil plénu schválení novely, senátoři ji budou projednávat odpoledne. Cenu silové elektřiny chce poté vláda omezit na šesti korunách za kilowatthodinu, v případě plynu na třech korunách za kilowatthodinu.