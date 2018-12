Londýn - Dolní komora britského parlamentu přijala opoziční návrh usnesení, podle kterého vláda pohrdá parlamentem. Důvodem kroku je to, že kabinet dosud nezveřejnil plné znění právního stanoviska k dohodě o odchodu Británie z Evropské unie. Podle britských novinářů je to vůbec poprvé, co poslanci shledali, že se vláda, potažmo její členové, dopustila pohrdání zákonodárným sborem.

Hlasování o usnesení prohrál menšinový kabinet premiérky Theresy Mayové poměrem 311 hlasů ku 293.

Okamžitě po této porážce, podle mnohých ponižující, vláda informovala, že úplnou právní analýzu brexitové dohody zveřejní. V pondělí publikovala jen asi 50stránkové shrnutí tohoto dokumentu, což pobouřilo opozici, protože ta si zpřístupnění celého stanoviska v listopadu vynutila jiným úspěšným hlasováním ve sněmovně.

Britský ministr spravedlnosti Geoffrey Cox v pondělí zkrácenou verzi analýzy prezentoval před poslanci a neochotu zveřejnit celé znění zdůvodňoval tím, že by tento krok poškozoval národní zájmy. Vláda žádala, aby se věcí údajného pohrdání parlamentem nejdříve zabýval jeden z výborů Dolní sněmovny, její návrh ale neuspěl, načež poslanci v tomto ohledu rozhodli sami.

Britská média uvádějí, že kabinet premiérky Mayové se stal prvním v dějinách Británie, který byl shledán vinným z pohrdání parlamentem. Pro opoziční labouristy představuje výsledek významné vítězství a podle hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové zároveň ukazuje, že Mayová v parlamentu nedisponuje spolehlivou většinou.

Kvůli sporu o právní stanovisko k "rozvodové dohodě" s EU byl o několik hodin odsunut začátek rozpravy o tomto dokumentu, který bez souhlasu britského parlamentu nemůže vláda ratifikovat. Diskuse měla začít už ve 14:00 SEČ a naplánovaná je na dobu osmi hodin. Nejspíše se tak protáhne až do středečního rána.

Britská vláda utrpěla na úvod debaty o brexitu další porážku

Britská vláda dnes utrpěla na úvod debaty o dojednané podobě odchodu z Evropské unie v dolní komoře parlamentu další porážku. Poslanci poměrem 321 ku 299 hlasům schválili pozměňovací návrh, který jim přisuzuje právo dávat vládě pokyny ohledně dalšího postupu po případném neúspěchu kabinetu při rozhodujícím hlasování příští týden. Následně se ujala slova premiérka Theresa Mayová, která předkládá poslancům usnesení o přijetí "rozvodové dohody".

"Tato debata už trvá dostatečně dlouho. Rozleptává naši politiku. A životy závisí na kompromisu," řekla o sporech kolem brexitu Mayová, která hájila dohodu uzavřenou s Bruselem jakožto nástroj pro dobrou bezpečnostní spolupráci a ochranu pracovních míst. Na otázku, co by následovalo, pokud by Dolní sněmovnou neprošla, odpověděla, že se k tomu vyjádří později.

Mayová v den, kdy ve sněmovně startuje pětidenní rozprava o brexitové dohodě, prožívá velmi nepříjemné chvíle, když nejdříve poslanci přijali opoziční usnesení, podle kterého se vláda dopustila pohrdání parlamentem. Krátce na to byl schválen pozměňovací návrh pro klíčové hlasování o "rozvodové dohodě", který umožňuje poslancům promlouvat do hledání brexitového "plánu B" po případném odmítnutí vládního návrhu 11. prosince.

Přijetí opatření předloženého 16 konzervativními poslanci podle britských médií výrazně snižuje pravděpodobnost brexitu bez dohody a nahrává "mírnější" podobě vystoupení z EU. Mezi politiky nicméně nepanuje shoda ohledně toho, zda by instrukce parlamentu na základě pozměňovacího návrhu byly pro vládu právně závazné.

"Tohle je asi nejděsivější legislativní hodina úřadující britské vlády za poslední dekády: bezprecedentní porážka o pohrdání a významná procedurální porážka v souvislosti s jejím nejdůležitějším úkolem," komentoval na twitteru dění ve sněmovně politický zpravodaj televize Sky News Faisal Islam.