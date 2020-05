Vláda podle Babiše nebude žádat o prodloužení nouzového stavu

Praha - Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nebude žádat Sněmovnu o prodloužení stavu legislativní nouze, který platí do 17. května. Babiš to dnes řekl v pořadu Televizní noviny: Speciál televize Nova. Vyjádřil rovněž spokojenost s fungováním členů vlády epidemie, žádného se vyměnit nechystá.

Kabinet původně chtěl nouzový stav až do 25. května v návaznosti na harmonogram rozvolňování opatření proti epidemii koronaviru. "Žádat nebudeme," uvedl ministerský předseda k možnosti nouzový stav prodloužit. Zdůvodnil to tím, že vláda má v pondělí projednat návrh novely zákona o ochraně zdraví, který má ministerstvu zdravotnictví dát větší pravomoci. Odmítl, že by parlament v takovém případě přišel o možnost kontroly.

Zákon má ministerstvu zdravotnictví umožnit v případě potřeby zakázat nebo omezit činnost obchodů včetně nákupních center, výrobních provozoven a veřejné dopravy nebo regulovat hromadné akce. Ministerstvo by mohlo také nařizovat používání ochranných prostředků a regulovat činnost například zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.

Pravicová opozice návrh odmítla jako nebezpečný. Předseda ODS Petr Fiala televizi řekl, že o restrikcích a omezování svobod nemůže rozhodovat jedno ministerstvo, na což už poukázal Městský soud v Praze v případě ministerských opatření. Tato opatření by podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové mohlo být možné vydávat podle zamýšleného zákona při výskytu jakékoli nakažlivé nemoci.

Babiš námitky opozice odmítl. "Opozice nezvládala řídit tuto zemi ani v normálních časech," prohlásil na adresu pravicových kabinetů. Postavil se za ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), jehož odvolání žádá opozice mimo jiné kvůli nákupu ochranných pomůcek, které byly podle kritiků několikanásobně předražené. "Vláda fungovala dobře, občas máme různé názory, společně to zvládáme, já jsem spokojený," řekl. Podle Fialy si Babiš libuje v mediálních monolozích, podle šéfky TOP 09 se řídí heslem: "Nikdo vám nemůže dát tolik, kolik já vám mohu slíbit".