Vláda podle Babiše nebude navzdory krizi škrtat v rozpočtu armády

Praha - Vláda nebude navzdory krizi způsobené pandemií covidu-19 šetřit na bezpečnosti a armádě, řekl dnes na bezpečnostní konferenci na Pražském hradě premiér Andrej Babiš (ANO). Ocenil, že ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) se nebojí rozhodovat o vojenských nákupech. Babiš se také vymezil proti úryvku z knihy bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Johna Boltona s výroky českého premiéra. ČR podle premiéra směřuje k tomu, aby v roce 2024 dostála svému slibu v NATO a na obranu dávala dvě procenta HDP.

Babiš uvedl, že česká vláda plánuje masivně investovat a nebude v žádném případě na obraně a bezpečnosti šetřit. "V tomto volebním období naše výdaje na obranu určitě dosáhnou 1,4 procenta HDP," uvedl. Zmínil nákup amerických vrtulníků, francouzských děl či izraelských radarů. Česko je podle něj na cestě, aby splnilo závazek vůči NATO dávat na obranu dvě procenta svého HDP. Babiš také ocenil, že Metnar se nebojí akvizice podepisovat. V loňském roce činily výdaje ČR na obranu 1,2 procenta HDP, předloni 1,13.

Bolton ve své knize uvedl, že Babiš byl autorem "nejvíce nejapného komentáře" při jednání na summitu NATO v červenci 2018. Bolton tak hodnotil Babišova slova o tom, že pro Česko je obtížné přibližovat se ke splnění závazku ohledně výdajů na obranu, protože zemi rychle roste HDP. Premiér dnes zopakoval svou reakci, že v jeho prohlášení se jedná o jednoduchou trojčlenku.

S výrokem podle českého premiéra souhlasil americký prezident Donald Trump i německá kancléřka Angela Merkelová. "Tento rok to vypadá na velký propad HDP, který bude znamenat, že to procento bude vyšší. Myslím, že tomu rozumíte a že tomu rozuměl i pan Trump," dodal.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) řekl, že koronavirová krize ukázala důležitost armády. Stát podle něj spoléhá na to, že v podobných chvílích se o armádu bude moci opřít, což se potvrdilo. "Aby to tak bylo i nadále, musíme ji budovat a udržovat, totéž lze říci o NATO jako celku," řekl Metnar. Růst armádního rozpočtu se podle něj nesmí zastavit. "Budu nadále usilovat o růst obranného rozpočtu a modernizaci vybavení armády," zdůraznil.

Babiš spojencům v NATO vzkázal, že se mohou na Česko spolehnout. "Naše členství v NATO považuji za naprosto zásadní pro naši bezpečnost, ale rád bych zde zdůraznil, že armádu si neudržujeme a nevyzbrojujeme jenom kvůli NATO a tomu, že jsme to někomu a někde slíbili. Armádu budujeme především kvůli sobě, protože naše vlastní bezpečnost a odolnost je především naše zodpovědnost," řekl.

Premiér označil za důležitý i boj s dezinformacemi. "Součástí odolnosti a bezpečnosti je i zamezení úniku informací do médií. Do budoucna už nechci zažít, aby do médií unikaly tajné a strategicky důležité informace," uvedl. Vybídl k tomu, aby se podobné úniky tvrdě postihovaly.

Zeman: Politici nesmějí podlehnout tlaku na snížení rozpočtu MO

Politici nesmějí podle prezidenta Miloše Zemana v době zvyšování výdajů státního rozpočtu a poklesu jeho příjmů podlehnout tlaku na snížení rozpočtu ministerstva obrany. Zeman to uvedl ve své zdravici na bezpečnostní konferenci na Pražském hradě, kterou přečetl ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. Zeman označil za pilíře zahraniční politiky ČR členství v NATO a Evropské unii.

Zeman poukázal na to, že název konference "Naše bezpečnost není samozřejmost" odpovídá realitě. "Musíme si to opakovat, ale hlavně si to musíme uvědomovat," uvedl. O bezpečnostních tématech se podle něj nesmí mluvit "v uzavřených kabinetech", ale na veřejných fórech. Ani situace kolem covidu-19 nesmí pak být důvodem pro to, aby téma obrany ustoupilo do pozadí.

Prezident ve zdravici dodal, že sám jako premiér i prezident poznal, jak těžké je nepodlehnout tlaku na snížení rozpočtu obrany. "Zejména v nynější době zvýšení výdajů rozpočtu a propadu jeho příjmů tomuto tlaku nesmíme podlehnout," uvedl. Armáda se podle něj musí připravovat ne na minulé, ale na budoucí konflikty. V těch jsou podle něj klíčové akvizice včetně zapojení domácího obranného průmyslu do nich.

Zeman označil členství v NATO a EU za základní pilíře české zahraniční politiky. Obrana by podle něj měla být také nadstranickým tématem, protože je třeba plánovat nad rámec jednoho volebního období. Za hlavního nepřítele považuje mezinárodní terorismus.

Jourová: Země s nouzovým stavem se snažily zachovat právní stát

Evropská komise (EK) v zásadě u všech zemí Evropské unie, které kvůli pandemii koronaviru vyhlásily nouzový stav, viděla snahu, aby dál fungoval právní stát. Na dnešní bezpečnostní konferenci na Pražském hradě to uvedla místopředsedkyně komise Věra Jourová. Z krize by se podle ní měla unie poučit a posílit svou suverenitu a nezávislost na zbytku světa zejména v oblasti kritické infrastruktury.

Jourová uvedla, že v nějaké podobě vyhlásilo nouzový stav 24 států Evropské unie. "Tři to řešily bez vyhlášení. Ale v zásadě všude jsme viděli snahu, aby vyhlášení nouzového stavu neznamenalo vypnutí ústavy, aby fungoval právní stát, vyvážení mocí a opatření byla pod kontrolou občanů a soudů," řekla Jourová, která má v unijní exekutivě na starosti dodržování evropských hodnot.

Vlády podle ní při nouzovém stavu měly širší pravomoci a stály před pokušením "odolat nesnesitelnému zavádění autoritativních metod". Podle Jourové obstály. "My ze strany EK jsme sledovali, jestli nedochází k nedodržování evropských pravidel. Teď sledujeme návrat zpátky do normálu. U některých zemí aspoň do normálu, který byl před covidem-19," řekla bez označení konkrétních států.

V dubnu Jourová ČTK řekla, že komise sleduje se znepokojením vývoj v Maďarsku, kde vláda získala v rámci nouzového stavu časově neohraničenou možnost řídit zemi pomocí dekretů. Varovala tehdy, že ani koronavirová krize nemůže omezit kontrolní roli národních parlamentů a médií. V únoru označila vedle maďarské za křehkou demokracii také polskou.

Jourová dnes uvedla, že při novinářských dotazech na maďarský nouzový stav v poslední době zachovala chladnou hlavu. Dodala, že ji za to chválil i tamní premiér Viktor Orbán, což pro ni "nebyl dobrý moment". Dodala, že komise se chystá v září zveřejnit zprávu o stavu právních států v unijních zemích. V hodnocení fungování dělby mocí, justice či svobody slova zahrne i zhodnocení nynějšího návratu do normálu po nouzových stavech, řekla.

Krize má podle Jourové nepříjemnou vlastnost, že posiluje negativní trendy, které už existovaly před ní. "Jsme například svědky zneužití strachu a obav lidí a jejich zavalení všemi možnými zprávami a dezinformacemi, které je mohou i zdravotně poškodit," uvedla. Poučením z pandemie podle ní je, že by Evropa měla být nezávislejší na zbytku světa v oblasti kritické infrastruktury a dalších věcech nezbytných k životu.

Kyberúřad zaznamenal při koronakrizi asi o třetinu víc incidentů

Při koronavirové krizi zaznamenal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) asi třetinový nárůst počtu kybernetických incidentů. Na konferenci o bezpečnosti to řekl ředitel NÚKIB Karel Řehka. Obecně se podle něj větší kybernetické incidenty a útoky Česku zatím vyhýbají, například díky pokročilé legislativě. Nebude to ale trvat věčně, dodal. Řehka proto zdůraznil, že na kyberbezpečnosti je nutné pracovat dlouhodobě, aby v době krize byla funkční.

NÚKIB v polovině dubna vydal varování před hrozbou kyberútoků na nemocnice a další cíle. Podle Řehky vyvolalo u veřejnosti rozhořčení, že v době přetížení nemocnic čelí tato zařízení útokům, z hlediska útočníků to však považuje za logické. "Každý systém v krizi je zranitelný," vysvětlil. Při pandemii podle něj úřad zaznamenal asi třetinový nárůst kyberincidentů, přibližně v polovině případů byla zašifrována data prostřednictvím vyděračských programů (ransomware).

Nejznámějším loňským případem kyberútoku bylo faktické odstavení počítačové sítě a následné ochromení nemocnice v Benešově. Hackeři v nedávné minulosti napadli také zdravotnická zařízení v Brně či Kosmonosech. Krátce po varování NÚKIB oznámila Fakultní nemocnice Ostrava, že odrazila útok na jeden ze svých serverů. Loni byla podle odhadů expertů napadena asi pětina tuzemských nemocnic.

Česko podle Řehky zatím má spíš relativní štěstí a velké světové kyberútoky a incidenty se mu dosud vyhnuly. "Ale myslím, že to nebude trvat věčně," míní. Pandemie podle něj paradoxně byla užitečná v tom, že na problematiku kyberbezpečnosti upozornila manažery a politiky. "Budovat bezpečnost v době krize je pozdě. Když přijdete v době krize k nemocnicím a nabízíte jim zdarma opatření, která by mohla pomoci, přetížený systém už to neabsorbuje," řekl.

Lidé by podle něj měli přestat chápat kyberbezpečnost jako "ajťácký problém", protože je to problém manažerský a problém politických lídrů. "Buď bezpečnost budujete dlouhodobě a v krizi zafunguje, nebo ji nebudujete a v době krize už s tím nic nenaděláte," uvedl Řehka.

Při pandemii se začal prohlubovat trend zpracovávání dat ve vzdálených úložištích, tzv. cloudech, řekl. "Tlak na cloudy je logický, ale někdy dochází k tomu, že se data přesouvají na úkor bezpečnosti," varoval. Pokud stát či soukromá organizace přesune svá data do cloudů, ztratí nad nimi kontrolu, dodal. "Měla by být jasně nastavená pravidla, jak s těmito riziky pracovat a jak je snižovat," řekl.

Potřeba rychlého přenosu velkého množství dat také při pandemii podpořila snahu o rozvoj telekomunikačních sítí páté generace (5G), uvedl šéf NÚKIB. Česko podle Řehky není v rozvoji 5G průkopníkem a ani to nebude jeho reálnou ambicí, stát by proto měl tento fakt využít a před finálním rozhodnutím o 5G pečlivě zvažovat současně i bezpečnost. "Musíme ji hlídat od začátku. Bezpečnost nemá brzdit vývoj, ale má ho chránit," uvedl.

