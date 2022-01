Vláda po řádném jednání projedná předsednictví v EU a neformálně rozpočet

Praha - Vláda po dnešním řádném zasedání nejprve projedná přípravy na české předsednictví v Evropské unii a následně neformálně i návrh letošního státního rozpočtu. Definitivně o rozpočtu bude rozhodovat v únoru, řekla novinářům při příchodu na jednání do Strakovy akademie ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09). Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) kabinetu předloží i návrh na členy správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Kabinet má od 16:00 na programu řádné jednání, na kterém ministři proberou například český návrh smlouvy s Polskem kvůli těžbě v hnědouhelném dole Turów. Zabývat by se měli i koronavirovými opatřeními či plánem na darování dělostřelecké munice Ukrajině. "Od 18:00 do 19:00 se budeme věnovat přípravě českého předsednictví," řekla ministryně. Česko bude v Radě EU předsedat v druhé polovině roku.

Následně je v plánu neformální jednání členů vlády o rozpočtu, řekla Langšádlová. V debatě chce prosazovat, aby se nekrátily investice ve vědě. "Budu za to bojovat, byť chápu, že fiskální situace je velmi vážná. Musíme ale investovat do své budoucnosti," řekla. Schvalovat rozpočet by měla vláda až v únoru.

ČR hospodaří od začátku roku v rozpočtovém provizoriu, kdy jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostanou v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Důvodem je fakt, že Sněmovna do konce loňského roku neschválila návrh státního rozpočtu.

Předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) jej navrhla se schodkem 377 miliard korun, nový kabinet chce deficit snížit pod 300 miliard korun omezením výdajů. Zvýšení daní odmítá. Podle ministerstva financí by mělo provizorium trvat do konce března.

Válek řekl, že jeho nominace do správní rady VZP se týkají deseti odborníků, kteří v ní podle něj mají být. "Já vycházel z toho, jak byla složena. Za mě by tam neměli být za ministerstvo lidé, kteří jsou ve střetu zájmů, že sami jsou provozovatelé soukromých praxí. Měli by to být lidé ideálně vzdálení od zdravotnictví a například i reprezentanti Senátu," řekl. Nepotvrdil, že mezi nominovanými je bývalý šéf TOP 09 a někdejší ministr financí Miroslav Kalousek. Proti jeho nominaci se staví Piráti. Podle informací ČTK Válek s Kalouskovým působením ve správní radě počítá.