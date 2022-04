Vláda: Platby státu za zdravotní pojištění Ukrajinců budou až 9,9 miliardy Kč

Praha - Stát zaplatí za zdravotní pojištění uprchlíků z Ukrajiny až 9,9 miliardy korun. Vyplývá to ze strategie pro řešení uprchlické vlny, kterou ve středu schválila vláda. Pokud by se počet příchozích přiblížil půl milionu lidí, měli by podle dokumentu nárok na pojistné od státu jen na půl roku. Později by si ho dospělí museli platit sami. Stát také plánuje jazykové kurzy až pro 200 lékařů a 400 zdravotních sester z Ukrajiny. Zvažují se i povinné zdravotní prohlídky ukrajinských dětí před nástupem do škol. Počet uprchlíků v Česku se v posledních dnech ustálil asi na 300.000.

"Při nárůstu počtu osob s dočasnou ochranou k hranici 500.000 a více bude potřeba zvážit omezení zařazení osob (...), které jsou schopné zaměstnání, do kategorie státních pojištěnců České republiky na dobu nejvýše 180 dní," uvádí dokument. Opatření má utečence motivovat, aby si našli práci a pojistné odváděli ze mzdy.

V opačném případě by po šesti měsících byli zařazeni do kategorie osob bez zdanitelných příjmů, které mají povinnost odvádět pojistné alespoň ve výši odvodu z minimální mzdy. V roce 2022 jde o 2187 korun měsíčně. Státními pojištěnci by zůstali senioři, děti, invalidé nebo uchazeči o zaměstnání. Stát za pojištěnce odvádí 1767 korun měsíčně. Při současném počtu 289.000 víz dočasné ochrany jde zhruba o 511 milionů korun měsíčně.

Ministerstva zdravotnictví, školství a práce mají podle strategie také zvážit zavedení povinné zdravotní prohlídky ukrajinských dětí před nástupem na základní, střední a vysoké školy. Pro české děti taková vyšetření povinná nejsou, vyžadují je jen některé konkrétní obory středních škol či učilišť nebo vysokých škol. Naopak pro nástup do mateřské školy je třeba doložit povinná očkování. Děti z Ukrajiny, které nemohou očkování prokázat, mají lékaři podle doporučení České vakcinologické společnosti zrychleně doočkovat. Podle údajů ministerstva školství nastoupilo dosud do školek a základních škol asi 26.500 ukrajinských dětí.

Ministerstvo zdravotnictví stejně jako další státy Evropské unie připravuje podmínky pro zapojení ukrajinských lékařů a zdravotních sester do práce ve zdravotnictví. Podle metodiky ministerstva mohou pracovat jako stáž pod dohledem dalšího zdravotníka. Tři měsíce bez ověření diplomu, až rok bez odborných a jazykových zkoušek. Ministerstvo ve spolupráci s resortem práce má podle strategie připravit intenzivní tříměsíční jazykové kurzy pro 200 lékařů a 400 sester.

Strategie také popisuje možné limity poskytování zdravotní péče způsobené nedostatkem zdravotníků. Pokud by uprchlíků bylo kolem půl milionu, hrozí podle dokumentu omezení poskytování odborné ambulantní péče, zřejmě by se prodloužily objednací lhůty na ošetření. Podobně může být snížená dostupnost také onkologické péče nebo péče o pacienty se vzácnými onemocněními, na která se specializuje jen malé množství odborníků.

S Evropskou unií, výrobci a distributory ministerstvo podle dokumentu jedná o dodávkách specifických léčiv a vakcín. "Lze s určitostí předpokládat navýšení zásob léčiv na léčbu multirezistentní tuberkulózy, pacientů HIV pozitivních, pacientů s hepatitidou C, onkologické pacienty a podobně," uvádí vláda v materiálu.

Ministerstvo zdravotnictví dostalo také za úkol připravit přehled volných kapacit primární i lůžkové péče. V současné době byly kapacity praktických a dětských lékařů posíleny takzvanými UA pointy, které zřídily fakultní nemocnice.