Vláda plánuje jmenovat koordinátorkou pro uprchlíky Šimáčkovou Laurenčíkovou

Praha - Vláda by mohla ve středu rozhodnout o obsazení nové pozice národního koordinátora pro adaptaci a integraci válečných uprchlíků z Ukrajiny. Do této funkce se chystá jmenovat nynější zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Zmocněnkyně to řekla ČTK. Její jmenování navrhuje ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

"Je to návrh. Pokud to vláda schválí, tak bych pak převzala vedení strategické skupiny, která je vrcholným řídícím orgánem právě pro agendu adaptace a integrace. Měla bych koordinovat spolupráci resortů a posilovat spolupráci s Asociací krajů, Svazem měst a obcí, nevládním sektorem, aby proces adaptace a integrace napříč regiony byl kvalitní a běžel jednotně," řekla ČTK zmocněnkyně.

Ruská invaze na Ukrajinu začala loni 24. února. Česko od té doby udělilo lidem z Ukrajiny přes 488.200 víz k ochraně. Většinu z nich dostaly ženy a děti.

Podle původních plánů se počítalo s tím, že by do ČR za jeden měsíc mohlo dorazit zhruba 20.000 uprchlíků. České úřady za necelé čtyři týdny po vypuknutí války vydaly příchozím přes 200.000 tehdejších víz ke strpění. Ke zvládnutí přílivu běženců vláda loni začátkem března vyhlásila nouzový stav, postup řídil Ústřední krizový štáb. Později začala o řešení a opatřeních jednat strategická skupina, kterou tvoří zástupci ministerstev i dalších institucí.

Podle Šimáčkové Laurenčíkové se skupina zaměřuje na bydlení, vzdělávání, práci i podmínky zranitelných skupin, tedy postižených, vážně nemocných či seniorů. Řeší třeba podporu k postupnému přesunu uprchlíků z ubytovacích zařízení do běžného bydlení. Věnovat by se měla také nastavení programů pro děti a mladé. Podle nedávného průzkumu agentury PAQ Research do základních škol v ČR nechodí asi desetina ukrajinských chlapců a děvčat. Šimáčková Laurenčíková dodala, že ze středoškoláků jsou to pak asi dvě třetiny. "Ve spolupráci s regiony potřebujeme řešit i taková témata, jako je prevence pracovního a sexuálního vykořisťování," podotkla zmocněnkyně. Zmínila i léčbu válečných veteránů či posílení péče o duševní zdraví k překonání válečných traumat.

Podle průzkumů je nedostatečná třeba výuka češtiny pro dospělé. Chybí i podpora při hledání práce a bydlení. Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty poukazuje také na nejednotný přístup škol k ukrajinským žákům či na nedostatek ukrajinských školních asistentů.

Zástupkyně konsorcia záměr jmenovat národní koordinátorku pro integraci uprchlíků vítají. Podle nich by k řešení situace přispěl ale i vznik pozic koordinátorů v jednotlivých krajích.

Šimáčkovou Laurenčíkovou kabinet jmenoval zmocněnkyní pro lidská práva loni v první polovině května. O deset dnů později se mimo jiné zapojila do řešení situace kolem romských uprchlíků z Ukrajiny na pražském hlavním nádraží. Jednání o uprchlících se pravidelně účastní. Letos se stala třetí politickou náměstkyní ministra pro evropské záležitosti.