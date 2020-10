Vláda patrně požádá o prodloužení nouzového stavu

Praha - Vláda na dnešním mimořádném zasedání patrně požádá Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu, který v Česku platí kvůli epidemii koronaviru od 5. října zatím do 3. listopadu. Kabinet potřebuje delší nouzový stav, aby i nadále platila většina jeho plošných nařízení, která kvůli covidu-19 plošně omezují pohyb, shromažďování či podnikání.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v pondělí řekl, že ohledně prodloužení nouzového stavu nejsou mezi ministry rozpory. "Jsme v situaci, kdy potřebujeme nouzový stav, abychom mohli aplikovat opatření. Jeho zrušení by znamenalo zrušení všech těch opatření, nedovedu si představit, že by s tím ve vládě někdo nesouhlasil," řekl. Na jaře kvůli epidemii platil už od 12. března do 17. května

Sněmovna by projednávala žádost kabinetu pravděpodobně v pátek 30. října, sdělil ČTK její předseda Radek Vondráček (ANO). Nouzový stav smí vláda vyhlásit nejdéle na 30 dnů, s prodloužením pak musí předem souhlasit Sněmovna.