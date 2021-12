Vláda oznámila covidová opatření, třetí dávka bude i pro třicátníky

"Týká se to i lidí, kteří nejsou objednaní," doplnil Válek. Dosud tuto možnost měli lidé nad 45 let. Bývalá vláda to zdůvodňovala potřebou rozložení očkovacích kapacit. Pro lidi nad 35 let měla platit šestiměsíční lhůta až do 5. ledna a pro ostatní dospělé do 19. ledna, kdy by se zkrátila na pět měsíců.

Všichni žáci a zaměstnanci škol se budou začátkem roku testovat dvakrát týdně

V prvních 14 dnech nového roku se budou testovat žáci, studenti a zaměstnanci škol dvakrát týdně, a to všichni bez ohledu na to, zda jsou očkovaní nebo prodělali nemoc covid-19 v posledním půlroce. Testování se uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek. O schválení návrhu ministerstva zdravotnictví vládou informoval po jednání kabinetu premiér Petr Fiala (ODS). Jde podle něj o jedno z opatření k omezení šíření koronaviru.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) doplnil, že opatřením chce vláda sledovat šíření nové varianty omikron. Testovat se bude antigenními testy, které prošly kontrolou kvality. Vláda dnes také upravila pravidla pro výjezdy škol na lyžařské zájezdy, děti na ně budou potřebovat jeden PCR test, nikoli dva, jako tomu bylo doposud.

Žáci základních a středních škol se nyní testují antigenními testy vždy v pondělí. Podle Válka se po vánočních prázdninách bude ve školách nadále testovat antigenními testy, ověřovací PCR test u podezření na nákazu by měl být nově vždy spojen s diskriminačním testem, kterým se určují varianty koronaviru. Cílem opatření má být také minimalizace rizika karantén.

Vláda podle Válka v souvislosti s plánem rozšířeného testování ve školách rozhodla o nákupu nových antigenních testů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) potvrdil, že nákup testů řešil Ústřední krizový štáb. Správa státních hmotných rezerv podle něj bude kontinuálně pokračovat v nákupech i během ledna, a to podle standardních pravidel výběrových řízení.