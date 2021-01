Vláda: Ošetřovné by se nemuselo počítat do příjmu kvůli dávkám

Praha - Ošetřovné by se nemuselo v příštích měsících započítávat do příjmu při posuzování nároku na dávky. Lidé by tak nepřišli o přídavky na děti či příspěvky na bydlení kvůli tomu, že jim se zpožděním dorazí ošetřovné za dva měsíce najednou či spolu se mzdou. Návrh novely o úpravách dávek sociální podpory v nouzovém stavu schválila vláda. Po jejím jednání to na tiskové konferenci oznámil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Aby novela začala platit, musí ji ještě schválit Parlament a podepsat prezident.

"Ošetřovné nebude považováno za příjem v době, kdy byla vyhlášena mimořádná opatření proti epidemii. Chceme tím skutečně pomoci především rodinám s malými dětmi a zabránit situaci, kdy dojde k výplatě ošetřovného v jiném měsíci, než byla vyplacena mzda," uvedl Petříček.

Novelu připravilo ministerstvo práce. Navrhuje její zrychlené projednání ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze. Podle předlohy by se ošetřovné nemuselo do příjmu započítávat od ledna do konce září.

"Minimálně u tisíců, pravděpodobně menších desetitisíců rodičů dojde k výplatě ošetřovného v jiném měsíci, než by byla vyplacena mzda, případně ke kumulaci výplaty ošetřovného za dva měsíce či ošetřovného se mzdou. Tato mimořádná situace může mít dva nepříznivé důsledky pro nárok nebo výši přídavku na dítě, případně dalších příjmově testovaných dávek," uvedlo ministerstvo v podkladech k novele. Částka by tak mohla přesáhnout příjmovou hranici pro získání některých dávek. Pro další čtvrtletí by o podporu rodina přišla.

Ošetřovné se vyplácí z nemocenského pojištění. Nyní se při posuzování nároku na dávky do příjmu zahrnuje. Kvůli epidemii se poskytuje zvýšené krizové ošetřovné, a to po celou dobu uzavření či karantény škol. Ministerstvo odhaduje 150.000 žadatelů o vyšší dávku. Zaměstnavatel sociální správě podklady zasílá po skončení měsíce. Peníze má úřad poskytnout do 30 dnů po obdržení žádosti. Ministerstvo očekává, že zhruba pětina až čtvrtina dávek za říjen se vyplatí v prosinci a peníze za listopad dorazí zhruba 30 až 35 procentům lidí v lednu.

Mezi dávky státní sociální podpory, u nichž se posuzuje příjem, patří přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné. Přídavek a porodné mohou nyní získat rodiny s příjmem pod 2,7násobek životního minima. Příspěvek je za určitých podmínek pro domácnosti, jimž na pokrytí nákladů na bydlení nestačí 35 procent příjmu v Praze a 30 procent jinde.

Podle ministerstva by po nezapočítání ošetřovného do příjmu v prvním pololetí mohlo přibýt příjemců dávek. Mírně by se díky tomu mohl zvednout i příspěvek na bydlení. "Předpokládá se, že se může jednat o rodiny v řádu desítek tisíc," uvedlo ministerstvo. Kolik peněz navíc by to stálo, resort nevyčíslil. Podle něj by se kvůli tomu ale jeho rozpočet posilovat nemusel.

Rodiny, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, mají přídavek na dítě o 300 korun vyšší. Samoživitelům a samoživitelkám tak také hrozí, že by mohli kvůli zpoždění ošetřovného pobírat jen základní dávku. Pokud mají ale na ošetřovné nárok, měli by podle novely dál dostávat vyšší přídavek.