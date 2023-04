Vláda opětovně navrhne povýšit šéfa BIS Koudelku na generála

Praha - Vláda příští týden projedná návrh povýšit ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku do generálské hodnosti. Mluvčí vlády Václav Smolka to sdělil serveru Blesk.cz. Bývalý prezident Miloš Zeman návrh kabinetu týkající se šéfa kontrarozvědky sedmkrát odmítl, nynější prezident Petr Pavel dříve avizoval, že návrhu vyhoví.

Kabinet má na programu dva návrhy na jmenování do hodnosti brigádního generála, jeden předkládá premiér Petr Fiala (ODS), druhý ministerstvo spravedlnosti. "Ano, mohu potvrdit, že jedním ze dvou navržených je jméno ředitele BIS, pana Michala Koudelky," sdělil Blesku Smolka.

Bývalý prezident Zeman byl ke Koudelkovi a k celé BIS silně kritický a opakovaně ho generálem odmítl jmenovat. Příslušné návrhy na povýšení mu předložila Fialova vláda, ale i předchozí kabinet Andreje Babiše (ANO). Při poslední příležitosti loni v říjnu už kabinet Koudelku nenavrhoval s tím, že počká na březnový konec Zemanova mandátu.

Pavel už dříve avizoval, že návrh nebude na rozdíl od Zemana blokovat. "Plukovníka Koudelku samozřejmě do generálské hodnosti budu jmenovat při nejbližší možné příležitosti, protože mám za to, že si to svojí prací už dávno zasloužil," řekl Pavel koncem ledna České televizi.

Koudelka se narodil v roce 1965, vystudoval České vysoké učení technické. Je dlouholetým pracovníkem kontrarozvědky, v tajných službách je od roku 1992. Deset let vedl odbor kontrašpionáže. Ředitelem BIS ho v roce 2016 poprvé jmenovala vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), vystřídal dlouholetého šéfa BIS Jiřího Langa. Po skončení mandátu byl řízením BIS krátce pouze pověřen, plnohodnotně se postu ujal znovu loni v únoru.