Vláda opět navrhla jmenování šéfa BIS Koudelky generálem

Praha - Vláda počtvrté navrhuje jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky do hodnosti generála. Novinářům to po zasedání kabinetu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Návrhu v předchozích případech nevyhověl prezident Miloš Zeman, který kontrarozvědku kritizoval. O návrhu chce Babiš znovu se Zemanem jednat. Povýšit by mohl i ředitel Hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba, generály se podle vlády mají také stát tři plukovníci generálního štábu či šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Radim Dragoun.

Zeman opomenul Koudelku při jmenovacím ceremoniálu loni v květnu i říjnu a naposledy letos 8. května. Hrad se na dotaz ČTK, jak Zeman přistoupí k letošnímu návrhu, odmítl vyjádřit. Zeman v minulosti o šéfovi civilní kontrarozvědky prohlásil, že není člověkem na svém místě. Výroční zprávu BIS, ve které tajná služba varovala například před ruskými a čínskými agenty, označil za "plácání".

"My na to máme jiný názor. Pan Koudelka si hodnost generála zaslouží," uvedl premiér s tím, že BIS funguje dobře, a to i ve vztahu k zahraničním službám. "Budu o tom mluvit s panem prezidentem a doufám, že konečně ho už o tom přesvědčím," uvedl Babiš. Stejně jako on odmítá kritiku ze strany prezidenta BIS.

Brigádními generály by se nově mohli stát ředitel Agentury personalistiky Vratislav Beran, velitel Kybernetických sil a informačních operací Miroslav Feix a ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek. "Jde o příkladné profesionály, kteří se významně podílejí na plnění úkolů armády. Výrazně přispěli k realizaci reformy ozbrojených sil a předáváním svých zkušeností se zasazují o zkvalitňování jejich úrovně," uvedl v tiskové zprávě ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Brigádním generálem by se měl stát i Dragoun, který vede GIBS od loňského loni 1. září. Rybu jmenoval brigádním generálem Zeman v roce 2013, o tři roky později se stal generálmajorem, tentokrát by měl u příležitosti 28. října povýšit na generálporučíka. Brigádními generály by se měli stát také šéfové krajských ředitelství policie v Jihočeském a Jihomoravském kraji Luděk Procházka a Leoš Tržil.