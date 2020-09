Vláda opět aktivovala krizový štáb, zasedne odpoledne

Praha - Vláda dnes znovu aktivovala kvůli poslednímu vývoji koronavirové epidemie Ústřední krizový štáb. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který bude štábu předsedat, na twitteru uvedl, že poprvé bude jednat dnes odpoledne. Premiér Andrej Babiš (ANO) v posledních týdnech odmítal návrhy koaliční ČSSD a opozice na svolání štábu, v pátek ale změnil názor po výzvě Asociace krajů.

Babiš názorový obrat zdůvodnil špatnou komunikací mezi ministerstvem zdravotnictví a kraji. Předseda vlády do té doby obnovení krizového štábu odmítal s odkazem na to, že ministři o epidemii jednají ve vládní radě pro zdravotní rizika. Podle dřívějšího Babišova vyjádření by měl doznat změn statut krizového štábu. Na jaře se podle něj ukázalo, že některé komise nebyly potřebné, navíc role štábu bude jiná než při první vlně covidu-19.

Ústřední krizový štáb byl v souvislosti s epidemií nového typu koronaviru ustanoven v polovině března přes původní Babišův nesouhlas. Nouzový stav vláda kvůli epidemii vyhlásila 12. března, krizový štáb byl zřízen o tři dny později. Činnost ukončil k 11. červnu.

Původně kabinet změnil statut, aby štáb mohl místo Hamáčka vést tehdejší náměstek ministra zdravotnictví a nynější nový ministr zdravotnictví Roman Prymula. Po dvou týdnech se vedení ujal Hamáček.