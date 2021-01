Vláda omezila ubytování, bezplatný test bude každé tři dny

Praha - Vláda dnes při jednání o zpřísnění protikoronavirových opatření rozhodla, že ubytovací služby budou moci využívat pouze osoby na služební cestě, budou se muset prokázat písemným potvrzením zaměstnavatele či objednatele služby. Lidé budou moci vyrazit do vlastních rekreačních objektů, pobývat v nich však mají pouze členové jedné domácnosti. Vláda zatím neurčila, od kdy by mohly otevřít skiareály, pravděpodobně to nebude příští týden. Lanovky a vleky už nebudou moci vozit kromě lyžařů ani pěší. Obnoven byl zákaz některých návštěv pacientů u lůžek akutní péče. Respirátory nebudou povinné, ale pouze doporučené. Stát nechce stanovovat jejich maximální cenu. Nově ovšem budou muset využívat respirátory třídy FFP2 učitelé i žáci v autoškolách. Nová opatření začnou platit o půlnoci z pátku na sobotu. Od pátku se bude možné nechat zdarma testovat na covid-19 každé tři dny, nyní lidé mohou na test po pěti dnech.

Kabinet zpřísnil opatření, protože na rozdíl od minulosti by se mohla začít epidemická situace horšit v době, kdy jsou plné nemocnice, řekl po jednání ministr vnitra Jan Hamáček. Vláda si podle něj nemůže dovolit podcenit aktuální situaci i vzhledem k šíření nové nakažlivější mutace viru. Hamáček vyzval všechny k dodržování vládních opatření.

"Loni na jaře jsme neměli v nemocnicích nikoho a díky razantním krokům jsme to zvládli," uvedl Hamáček. Podobná situace byla podle něj i na začátku podzimní druhé vlny. Totéž však už neplatilo na přelomu roku a nyní začal denní počet odhalených případů mírně stoupat ve chvíli, kdy jsou nemocnice přeplněné. "Nemůžeme si dovolit situaci podcenit, jsme asi v nejsložitější situaci za poslední dobu z hlediska startovacích kapacit," uvedl.

Hamáček řekl, že v posledních týdnech se zdálo, že se budou opatření rozvolňovat, otevřou se skiareály či ve větší míře školy. Vývoj epidemie v posledních dnech to ale neumožnil. "Bohužel se trend zhoršil, epidemie začíná stagnovat, některá čísla začala růst," uvedl.

Kabinet se podle něj při dnešním rozhodování soustředil na omezení mobility obyvatel. Navzdory spekulacím se nerozhodl například vymezit maximální vzdálenost, do které se lze vzdálit od bydliště. Hamáček však nevyloučil, že v budoucnu bude nutné omezit cestování například na okres či kraj. Hamáček vybídl lidi, aby nevykonávali zbytné návštěvy a omezili kontakty. "Nejlepší je zůstat doma," řekl. Věří také, že ne všechno musí být napsáno v opatřeních.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (ANO) řekl, že by se neměly setkávat rodiny, které spolu běžně nežijí. "Je třeba dát důraz na to, aby minimalizace těch vzájemných kontaktů byla," uvedl. Žádoucí také nejsou cesty na velké vzdálenosti.

Odložil tak i představení změn v protiepidemickém systému PES vládě. Bude to podle něj na řadě, až v nemocnicích budou 3000 až 4000 lidí s covidem. Ke středě bylo hospitalizováno 5925 lidí, v pondělí a úterý bylo hospitalizovaných nad 6000, ve víkendových dnech kolem 5800. "Situace není udržitelná, je nezbytné dosáhnout dalšího poklesu, další zhoršení by vedlo k přetížení nemocnic, které jsou už na hraně," uvedl.

Ubytovací služby budou s potvrzením pro lidi na služební cestě

Ubytovací služby budou moci využívat pouze lidé na služební cestě, a to bez rodinných příslušníků. Zájemci o pobyt se budou muset prokázat písemným potvrzením zaměstnavatele či objednatele služby v případě živnostníků. Poskytovatelé ubytovacích služeb budou muset potvrzení uchovávat. Ubytovací zařízení i dosud mohla sloužit jen hostům na pracovních cestách, vláda se ale rozhodla opatření upřesnit. Nařízení začne platit od půlnoci z pátku na sobotu.

Vláda zároveň rozhodla o tom, že lidé budou moci vyrazit do vlastních rekreačních objektů, pobývat v nich ale mohou pouze členové jedné domácnosti, uvedl Hamáček.

Vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že vláda netvrdí, že většina penzionů a hotelů nedodržuje pravidla. Většina je podle něj naopak dodržuje zodpovědně. Z kontrolní akce policie a České obchodní inspekce minulý týden podle Havlíčka vyplynulo, že z 40 kontrolovaných hotelů a penzionů bylo 35 zavřených. Pět zařízení mělo otevřeno a lidé se tam prokazovali obchodní cestou, což podle Havlíčka ne vždy byla pravda.

Ubytovací služby budou nadále otevřeny osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, dále lidem s nařízenou izolací nebo karanténou a též cizincům, pokud nemají jiné bydliště na území České republiky a pobývají v zemi v souladu s předpisy.

Policie bude v následujících dnech a týdnech kontrolovat dodržování kontrolovat. Podle Hamáčka má ale omezené kapacity, proto nebude chodit dům od domu. Zaměří se na excesy, uvedl.

Lanovky a vleky už nebudou moci užívat ani pěší

Lanovky a vleky už nebudou moci vozit kromě lyžařů ani pěší. Využívat je budou smět jen složky integrovaného záchranného systému. Podle Havlíčka kabinet neurčil termín, od kdy skiareály budou moci obnovit provoz. Pravděpodobně to nebude příští týden.

Provoz lanových drah a vleků byl dosud omezen jen v souvislosti s užíváním sjezdových tratí. V rámci zpřísnění protiepidemických opatření už nebude platit ani tato výjimka.

"Nemyslíme, že by sezona byla ztracená," řekla Havlíček. Omluvil se, že na začátku týdne vláda u provozovatelů horských středisek vzbudila určitá očekávání o možnosti obnovit činnost. Epidemická situace se ale podle něj nevyvíjí dobře.

Zástupci skiareálů, organizací cestovního ruchu a sportu vládu v posledních dnech opakovaně vyzývali, aby obnovení provozu neodkládala, za hraniční termín určili pátek. Situace na horách je podle nich neúnosná. Slíbené kompenzace pomohou jen částečně, lyžařská střediska potřebují otevřít. Pokud by se tak stalo v průběhu února, pro mnohé provozovatele už to podle Asociace horských středisek nebude řešení, sezona končí kolem 15. března, řekl její ředitel Libor Knot dříve.

Vláda respirátory jen doporučuje, maximální cenu nestanoví

Nošení respirátorů na rizikových místech nebude povinné, vláda je ale jako ochranu před šířením koronaviru doporučuje. Vláda nechce stanovovat jejich maximální cenu i kvůli tomu, že mezi nimi je mnoho rozdílů, doplnil.

Možnost uložit povinnost používat vyšší ochranu obličeje vláda zvažovala od minulého týdne. Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) o vlivu případného nařízení na ceny jednali s dodavateli, výrobci i distributory. Podle Havlíčka respirátory už nabízejí některé obchodní řetězce. Výrobní kapacita činí v Česku 22 milionů respirátorů měsíčně, nákupem by se jich mohlo pořídit dalších 70 milionů kusů měsíčně.

Vláda uložila nově povinnost nosit respirátor v autoškolách, užívat by je měli i lidé při nutné návštěvě, například blízkých.

Kabinet obnovil zákaz návštěv u akutních lůžek v nemocnicích

Kabinet v rámci opatření obnovil zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče. V pravidlech zůstaly některé výjimky, dál je možná například přítomnost třetí osoby při porodu, návštěva u osob s omezenou svéprávností či u dětských pacientů, doplnil Blatný.

Návštěvy v nemocnicích vláda umožnila od pondělí 11. ledna, do té doby byly možné právě jen u nezletilých, pacientů s omezenou svéprávností, v hospicích a u porodů. Opatření kritizovala například Asociace krajů. Ministerstvo zdravotnictví poté uvedlo, že krizové opatření nemocnicím návštěvy umožňuje, ale nenařizuje.

Lidé mohou od pátku na bezplatný test na covid každé tři dny

Lidé se od pátku budou moci nechat zdarma testovat na covid-19 každé tři dny. V mimořádném opatření to uvedlo ministerstvo zdravotnictví, po jednání vlády to pak novinářům řekl Blatný. Nyní na antigenní test zájemci mohou po pěti dnech. Ministerstvo v opatření píše, že chce umožnit častější testování veřejnosti především kvůli výskytu nových mutací koronaviru, které jsou nakažlivější než původní varianta. V Česku je minimálně od začátku prosince loňského roku takzvaná britská mutace.

Blatný řekl, že tím chce ministerstvo pomoci také pendlerům. Například Rakousko totiž od pondělí 1. února zavede povinné testování pendlerů na koronavirus. Test bude nutný zřejmě dvakrát týdně, protože nesmí být starší než 72 hodin.