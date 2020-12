Vláda odsouhlasila žádost o dalších 30 dní nouzového stavu - video

Praha - Vláda bude ve Sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. Trval by tak do 11. ledna. Premiér Andrej Babiš (ANO) ČTK sdělil, že žádost určenou poslancům dnes schválil kabinet. Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 12. prosince. O návrhu kabinetu bude Sněmovna jednat pravděpodobně ve středu.

Sněmovna při podzimní vlně epidemie dostala od vlády už dvě žádosti. Koncem října souhlasila s prodloužením stavu nouze o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů. Kabinet chtěl vždy měsíc. Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější je zatím na 68 dnů.

Vláda dnes také rozhoduje o opatřeních proti šíření koronaviru. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) neočekává, že dnes kabinet opatření zpřísní. Na tiskové konferenci řekl, že pokud by ale statistiky dál měly stoupající tendenci, musela by vláda k úpravám přistoupit. Denní nárůsty zjištěných nákaz covidem-19 ve srovnání s předchozími týdny klesaly od konce října, trend se otočil ve čtvrtek. Hamáček to ale nepřipisuje čtvrtečnímu přechodu ze čtvrtého do třetího stupně protiepidemického systému PES.

Sama vláda může rozhodnout jen o prvních až 30 dnech nouzového stavu, pak už je nutný souhlas poslanců. Šéf Ústředního krizového štábu Hamáček minulý týden řekl, že by považoval za vhodné, aby poslanci tentokrát schválili datum po Novém roce, aby se Sněmovna nemusela kvůli žádosti scházet po Vánocích.

Největší opoziční strany se k návrhu staví negativně. "Nouzový stav nemůže platit nepřetržitě. Nezbytná opatření lze přijímat i bez něj. Proto už další prodloužení nouzového stavu ve Sněmovně nepodpoříme," uvedl v pátek na twitteru předseda ODS Petr Fiala. Vláda má podle něj mnoho jiných nástrojů, jak bránit šíření epidemie.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš míní, že vláda dluží veřejnosti i poslancům odpověď na řadu otázek. "Usnesení o vyhlášení nouzového stavu nebylo doposud dostatečně konkretizováno a odůvodněno, není tak podle názoru expertů v souladu s ústavou," uvedl.

Vláda smí nouzový stav vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně musí vymezit, která práva a v jakém rozsahu se omezují. Nouzový stav je možné vyhlásit nejdéle na 30 dnů, s prodloužením pak musí předem souhlasit Sněmovna. Dříve byl nouzový stav vyhlášen například po záplavách v srpnu 2002, dubnu 2006 a červnu 2013 či po orkánu Kyrill v lednu 2007.

Všech pět stupňů vládního protiepidemického systému PES vyžaduje nouzový stav. V budoucnu by mohl být potřeba až od třetího stupně, uvedl o víkendu v České televizi předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO).