Vláda odsouhlasila vstup Švédska a Finska do NATO

Praha - Vláda na dnešním zasedání odsouhlasila vstup Švédska a Finska do Severoatlantické aliance (NATO). Na twitteru to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Armády dvou skandinávských zemí podle něj plní veškerá kritéria pro přijetí do aliance. Stejný krok ještě musí udělat Sněmovna a Senát, předseda vlády neočekává komplikace.

Finsko a Švédsko se rozhodly vzdát svého neutrálního vojenského statusu v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Zástupci obou zemí dnes předali v Bruselu generálnímu tajemníkovi aliance Jensi Stoltenbergovi žádosti o přijetí. Většina členů NATO dává najevo, že hodlá rozšíření rychle podpořit, dnes jej odsouhlasila také německá vláda.

Proces by ale mohlo ohrozit Turecko, které má proti přijetí těchto zemí výhrady. Podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana oba státy drží ochrannou ruku nad skupinami, které Ankara považuje za teroristické. Turecko označuje za teroristickou organizaci Stranu kurdských pracujících (PKK) a další skupiny usilující o samostatný Kurdistán.

"Rozhodnutí Švédska a Finska podat přihlášku do NATO vítám. Putinova agrese na Ukrajině donutila obě země přehodnotit jejich dlouhodobou politiku neutrality a požádat o vstup do aliance," napsal Fiala. "Česká vláda vstup Švédska i Finska jednoznačně schválila. Nyní tak musí učinit ještě Poslanecká sněmovna a Senát. Neočekávám však žádné komplikace," doplnil. Návrh dnes kabinetu předložilo ministerstvo zahraničí.

Ruský prezident Vladimir Putin podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) dosáhl přesného opaku toho, co chtěl, a státy v jeho sousedství se snaží o vstup do NATO. Věří tomu, že s Tureckem se podaří domluvit na změně postoje. "Ale to je otázka mezinárodní politiky, na to nemá přímo vliv vláda České republiky," poznamenal.

Materiál z vlády poputuje k podpisu prezidentovi Miloši Zemanovi, následně bude český velvyslanec při NATO Jakub Landovský zmocněn k podpisu dodatků zakládajících listin a posledním krokem bude ratifikace v Parlamentu. "Nicméně v té době již bude Finsko a Švédsko přistupujícím členem a bude s námi jednat u jednoho stolu v rámci NATO," řekl šéf české diplomacie.

Švédsko a Finsko se budou muset kromě závazku ke kolektivní obraně přidat k financování rozpočtu aliance, který činí asi 2,5 miliardy dolarů ročně (téměř 59 miliard korun). Fiala uvedl, že se armády těchto zemí spolu s aliančními silami účastnily společných cvičení a plní veškerá kritéria nutná pro přijetí do NATO.