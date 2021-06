Vláda odškodní zemědělce a podnikatele z Moravy, budou i dotace na bydlení

Praha - Stát podnikatelům v oblastech zasažených tornádem podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) uhradí 80 až 100 procent výdajů na pořízení nového majetku. Maximální výše podpory činí jeden milion korun. Podniky budou moci navíc získat bezúročnou půjčku až 45 milionů korun. Schválila to dnes vláda, napsal Havlíček na twitteru. Ministerstvo zemědělství podpoří zemědělce, potravináře nebo lesníky poškozené v minulém týdnu tornádem až 1,5 miliardy Kč, podle výše skutečných škod.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souvislosti se čtvrteční bouří, která způsobila škody především na Břeclavsku a Hodonínsku, připravilo program Pomoc po tornádu. Podporu chystají i další resorty. Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Zámečník (KDU-ČSL) dnes řekl, že škody v postižených lokalitách zatím dosahují 15 miliard korun.

V rámci dotačního titulu Pomoc po tornádu bude podnikatelům podle vládních materiálů, které má ČTK k dispozici, náležet podpora minimálně 64.000 korun. Využít budou moci také jednorázovou paušální pomoc na úklidové práce ve výši 50.000 korun.

Podnikatel, který je pojištěn na živelní pohromy dostane peníze od pojišťovny a pořídí nový majetek. Dotace z programu Pomoc po tornádu se bude rovnat rozdílu mezi plněním pojišťovny a cenou nově pořízeného majetku.

Podnikatel, který není proti živelním pohromám pojištěn, dostane pomoc ve výši 80 procent ceny nově pořízeného majetku.

Dotace bude možné použít na nákup strojů a zařízení, software zajišťující funkčnost strojů, stavební práce na technickém zhodnocení nemovitosti, dopravních silničních prostředků sloužící k podnikatelské činnosti, technických úprav výrobní linky a obdobných zařízení, nebo zásob.

Za uznatelné výdaje nelze počítat například splátky půjček a úvěrů, penále, případně celní a správní poplatky.

Prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) budou moci podnikatelé ze zasažených lokalit získat na obnovu či nákup nového dlouhodobého majetku bezúročnou půjčku od půl milionu do 45 milionů korun.

Příjem žádostí o dotace a půjčky by měl začít ihned, ukončen bude 30. září.

Lidé budou moct na domy poškozené bouří získat dotaci i úvěr z MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vypíše pro obce a kraje zasažené bouří dotační titul až 500 milionů korun. Občané budou moct získat na poškozené domy dotaci dva miliony a další tři miliony jako úvěr. ČTK to dnes po jednání s vládou řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Bouřky ve čtvrtek večer poničily na Břeclavsku a Hodonínsku 1200 domů a vyžádaly si šest obětí.

Kraj dostane na počátku 20 milionů na nejpotřebnější náklady. "Je to v rámci krizového řízení. Ministerstvo ale vypíše dotační titul až 500 milionů pro obce a kraje na veřejnou infrastrukturu a věci v majetku kraje. Peníze přislíbil i Státní fond dopravní infrastruktury," uvedl Grolich.

Další dotační titul bude pro lidi, kterým bouře zničila domy. "Maximální dotace bude dva miliony a maximální úvěr tři miliony s úrokem jedno procento na 30 let," řekl Grolich. Podle něj se bude žádat o dotace i z Evropské unie. Současné vyčíslení škod na veřejném i soukromém a zemědělském majetku je kolem 15 miliard korun, čísla se ale mohou zvyšovat.

Do zasažených oblastí by měli vyjet pracovníci, kteří by s lidmi měli čerpání peněz z dotačních titulů probrat. "Jsou to zkušení pracovníci, kteří řeší například následky povodní. Po podání žádosti dostanou lidé půl milionu zálohu a pak se budou proplácet faktury," dodal Grolich.

MZe odškodní zemědělce po tornádu až 1,5 miliardy Kč

Ministerstvo zemědělství podpoří zemědělce, potravináře nebo lesníky poškozené tornádem až 1,5 miliardy Kč, podle výše skutečných škod. Vláda dnes návrh schválila, informovalo v tiskové zprávě ministerstvo. Stejná suma je ministerským odhadem škod.

Ministerstvo dnes vládě předložilo dokument, podle něhož by mohlo zemědělce odškodnit v rámci krizového programu, který již v minulosti použilo při suchu nebo jarních mrazech.

"Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství stanoví podmínky pro poskytování podpory zemědělcům. Můžeme tak zemědělcům kompenzovat například škody na polích, v sadech, vinicích, lesích, zvířatech, budovách i zařízení. Chceme, aby se peníze dostaly k zemědělcům, lesníkům, vodohospodářům i výrobcům potravin postiženým katastrofou co nejdříve. Kompenzace budeme poskytovat až do výše 100 procent škod," řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Podle dokumentu podle prvotního předběžného šetření v místě katastrofy na Hodonínsku, Břeclavsku a v okolí obce Stebna ze strany regionálních zemědělských nevládních organizací a dozorových orgánů ministerstva zemědělství byly výrazně poškozeny porosty trvalých kultur – zejména chmelnic, vinic a ovocných sadů, společně s výraznými škodami na porostech zeleniny. Uhynula také hospodářská zvířata a byly zničeny výrobní haly.

U škod způsobených přírodními pohromami a jinými mimořádnými událostmi může být podpora až 100procentní, u škod způsobených nepříznivými povětrnostními jevy může dosáhnout 80 procent.

Ministerstvo už v pátek informovalo, že Státní pozemkový úřad (SPÚ) uvolnil 100 milionů korun na pomoc lidem na Moravě poničené bouřkami doprovázenými tornádem a velkými kroupami. Lesy ČR poskytnou majitelům zničených domů 50 metrů krychlových dříví na nové krovy, nebo finanční dar 100.000 Kč. Pozemkový úřad peníze uvolní z rozpočtu pro pozemkové úpravy, kde jsou na letošní rok vyčleněny tři miliardy Kč.

"Není to jednoduchá situace pro nikoho ze zúčastněných. Dotýká se nejen našich poboček v Jihomoravském kraji, ale, bohužel, osobně i našich zaměstnanců. Také v tomto směru jsme připraveni pomoci vypsáním interní sbírky," doplnil ředitel SPÚ Martin Vrba. Lesy ČR mimo jiné darují poškozeným lidem 20 metrů krychlových palivového dříví, majitelům zničených domů dalších 50 metrů krychlových kulatiny. "Myslíme na všechny, kteří se zcela nenadále ocitli bez střechy nad hlavou. Darujeme jim dřevo na nový krov, které i dopravíme na nejbližší pilu, nebo stotisícový dar," uvedl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Majetkové škody po bouři doprovázené tornádem budou podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) nejméně 12 miliard korun na veřejném majetku, na soukromém mnohonásobně vyšší. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) o víkendu v České televizi uvedla, že dotace na škody dostanou všichni zasažení lidé bez ohledu na to, jestli byli pojištění. Stát připravuje dotace také pro podnikatele.

Jihomoravský kraj obdrží dotaci až 20 milionů Kč

Jihomoravský kraj obdrží dotaci až 20 milionů korun z navýšené vládní rozpočtové rezervy na pokrytí prvotních nákladů na likvidaci následků čtvrtečního tornáda. Na dnešním zasedání to schválil kabinet, informovala na twitteru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "Právě jsme se na vládě dohodli na navýšení vládní rozpočtové rezervy na řešení krizových situací o 20 milionů korun. Tyto peníze budou na základě žádosti Jihomoravského kraje obratem poskytnuty formou dotace na pokrytí prvotních nákladů na likvidaci následků čtvrtečního tornáda," poznamenala vicepremiérka. Prostředky ve výši 140 milionů korun, které byly dříve schválené v rezervě na řešení krizových situací pro letošní rok, byly už v souvislosti s opatřeními proti koronaviru převedeny krajům během nouzového stavu, píše se v předkládací zprávě. Bouřky ve čtvrtek večer zničily 1200 domů, ale také domov seniorů nebo školy. Nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Způsobily miliardové škody na majetku kraje i lidí. Vyžádaly si šest lidských životů a desítky zraněných. Lidé z Moravy mohou na obnovení bydlení získat dotaci 2 mil. Kč Lidé z oblastí zasažených tornádem budou moci podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) získat dotaci na obnovu bydlení až dva miliony korun a další tři miliony korun formou zvýhodněného úvěru. Nový program ministerstva pro místní rozvoj (MMR) schválila dnes vláda. Schillerová to napsala na twitteru. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) vláda rovněž vzala na vědomí dotační titul pro obce, který umožní opravy obecního majetku do původního stavu. Připraveno v něm má 420 milionů korun, uvedla. Obyvatelé tornádem zasažených oblastí budou moci z programu získat podporu na bydlení do dvou milionů korun, v případě bytového domu lze dotaci dva miliony korun čerpat na každý byt. Využity budou peníze ze Státního fondu podpory investic. Vyplývá to z vládních materiálů, které má ČTK k dispozici. V případě výstavby má příjemce podpory nárok na zálohovou dotaci až 300.000 korun. Může ji využít na demolici, přípravu projektové dokumentace nebo přípravu položkového rozpočtu výstavby. Pomoc nelze čerpat na úhradu nákladů pokrytých z pojištění nebo které byly jinak hrazeny státem nebo z veřejné sbírky. Čerpání podpory musí příjemce zahájit do jednoho roku od uzavření poslední smlouvy o jejím poskytnutí. Úroková sazba úvěru činí jedno procento, sjednaná doba splatnosti nesmí překročit 25 let. Na žádost příjemce lze odložit zahájení splácení až o půl roku. Státní fond podpory investic zároveň umožní přerušení splácení v případě narození dítěte či ztráty zaměstnání. Po dobu přerušení splácení činí úroková sazba 0,5 procenta. Celková doba splácení včetně přerušení nesmí být delší než 30 let. Lidem, kteří budou chtít dotace a úvěry čerpat, s vyplněním žádostí na místě podle Dostálové pomohou mobilní týmy. Státní fond podpory investic příjem žádostí spustí v řádu dní, napsala dnes na twitteru. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) dnes novinářům řekl, že za nejdůležitější program pro obyvatele zasažených oblastí považuje právě ten na bydlení. "Je to systém, který už je vychytaný z dob povodní, akorát částky tam skoro všechny byly navýšené tak, aby opravdu za to bylo možné postavit nový dům," uvedl. MMR má připravený i dotační program Obnova obecního a krajského majetku. Opraveny tak podle Dostálové budou moci být místní komunikace, chodníky, mosty, lávky, kulturní domy, školy, sportoviště a další obecní či krajská infrastruktura. V případě, že oprava možná nebude, dotaci bude možné využít na pořízení nového majetku, dodala Dostálová. Schillerová: Občané a firmy získají daňové úlevy Občané a firmy na Moravě, které minulý čtvrtek zasáhla bouře doprovázená tornádem, získají podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) daňové úlevy. Posunou se jim lhůty pro zaplacení daně z příjmů, podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a platby daně z přidané hodnoty (DPH). Promine se jim záloha na silniční daň splatná k 15. červenci. Projednala to dnes vláda, uvedla na twitteru Schillerová. Splatnost daně z příjmů fyzických i právnických osob se posune podle informací na webu ministerstva financí z konce června do konce srpna. Podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a platby DPH za květen se prodlouží o měsíc. Tzv. generální pardon se bude automaticky vztahovat na podnikatele a firmy, které mají sídlo nebo pobyt na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, nebo které vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů. Sídlo a bydliště dokládat nemusejí, případný převažující výkon činnosti doloží jen oznámením. Občané a firmy, kteří byli zasaženi, ale jsou mimo katastry nejvíce dotčených obcí, mohou o příslušná posunutí žádat individuálně. Finanční správa bude zároveň přednostně vyřizovat případné individuální žádosti tornádem zasažených podnikatelů o snižování záloh daně a s tím související vracení záloh v červnu, které už dříve zaplatili. Bouře doprovázená kroupami a tornádem ve čtvrtek způsobila škody především na Břeclavsku a Hodonínsku. Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Zámečník (KDU-ČSL) dnes řekl, že škody v postižených lokalitách zatím dosahují 15 miliard korun. Úřady přijaly za tři dny 579 žádostí o mimořádné dávky, poskytly 8,25 mil Kč Úřady práce vyplatily za první tři dny lidem po tornádu na jihu Moravy a po bouřích na Podbořansku v Čechách na mimořádných dávkách 8,25 milionu korun. Od pátku do neděle přijaly 579 žádostí o podporu. ČTK to řekla mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřina Beránková. Podle ní budou mobilní týmy v poničených obcích působit i dál. Zasažení přírodní pohromou mohou získat až patnáctinásobek životního minima, tedy celkem 57.900 korun. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) o dávku žádali ale i ti, kteří na ni neměli nárok. Tornádo se prohnalo jihem Moravy ve čtvrtek večer. Od pátečního rána ve čtyřech poničených obcích pracují dvoučlenné mobilní týmy z úřadů práce. Lidé se na ně mohli obracet i o víkendu. Peníze mohou získat v hotovosti. Stejný postup je i na Podbořansku po silné bouři. "V těch nejpostiženějších obcích obcházeli pracovníci jednotlivé domácnosti. Zájemci je mohli kontaktovat i na označených stanovištích. Mobilní týmy fungují v terénu i nadále a budou fungovat tak dlouho, jak bude třeba," uvedla Beránková. Lidé se mohou obracet i na úřady práce v Hodoníně a v Břeclavi. K dispozici jsou linky 778 534 778 pro Hodonínsko, 775 424 116 pro Břeclavsko a 778 73 040 pro Podbořansko. Funguje call centrum s bezplatnou linkou 800 77 99 00 i e-mailové adresy callcentrum@mpsv.cz či kontaktni.centrum@mpsv.cz. Na Břeclavsku úředníci přijali celkem 215 žádostí a vyplatili za pátek a víkend 2,45 milionu korun. Na Hodonínsku bylo přijatých žádostí 343 a suma se dostala na 4,87 milionu. Na Podbořansku je přijatých žádostí 21, poskytlo se 925.400 korun. Na přijatou žádost, kterých bylo celkem 579, tak při vyplacení 8,25 milionu korun připadá v průměru 14.250 korun. Dávka mimořádné okamžité pomoci má přispět k překonání dopadů přírodní katastrofy. Patří mezi dávky hmotné nouze. Pro jejich přidělení se podle zákona zkoumá tedy také příjem a majetek i další skutečnosti. Všichni žadatelé by tak nemuseli na podporu dosáhnout. Podle ministryně práce se objevily v zasažených místech případy, kdy o mimořádnou dávku žádali lidé, kteří na ni neměli nárok. "Snažíme se na místě konzultovat buď se starostou, místostarostou, nebo zastupiteli, o jaké domy se jedná. V praxi to také funguje tak, že lidé, než si požádají, donesou fotky zničených domů, aby bylo skutečně jasné, že jsou poškozeni. Ve velké části případů prostě ti žadatelé uznají, že nemají nárok na mimořádnou okamžitou pomoc," řekla dnes novinářům Maláčová. Na sociálních sítích se o víkendu také objevila výtka, že úředníkům na místě peníze došly a lidé hotovost nedostali. To ale mluvčí nepotvrdila. "Úřad práce v případě schválení žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc preferuje vyplácení v hotovosti. Tedy okamžité uspokojení potřeb lidí, které postihlo tornádo či bouře. Další možností je výplata na bankovní účet. Je tedy na klientovi, jakou možnost zvolí," uzavřela Beránková.