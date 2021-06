Vláda odškodní zemědělce a podnikatele z Moravy, budou i dotace na bydlení

Občané a firmy na Moravě, které minulý čtvrtek zasáhla bouře doprovázená tornádem, získají podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) daňové úlevy. Posunou se jim lhůty pro zaplacení daně z příjmů, podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a platby daně z přidané hodnoty (DPH). Promine se jim záloha na silniční daň splatná k 15. červenci. Projednala to dnes vláda, uvedla na twitteru Schillerová.

Splatnost daně z příjmů fyzických i právnických osob se posune podle informací na webu ministerstva financí z konce června do konce srpna. Podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a platby DPH za květen se prodlouží o měsíc.

Tzv. generální pardon se bude automaticky vztahovat na podnikatele a firmy, které mají sídlo nebo pobyt na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, nebo které vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů. Sídlo a bydliště dokládat nemusejí, případný převažující výkon činnosti doloží jen oznámením.

Občané a firmy, kteří byli zasaženi, ale jsou mimo katastry nejvíce dotčených obcí, mohou o příslušná posunutí žádat individuálně.

Finanční správa bude zároveň přednostně vyřizovat případné individuální žádosti tornádem zasažených podnikatelů o snižování záloh daně a s tím související vracení záloh v červnu, které už dříve zaplatili.

Bouře doprovázená kroupami a tornádem ve čtvrtek způsobila škody především na Břeclavsku a Hodonínsku. Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Zámečník (KDU-ČSL) dnes řekl, že škody v postižených lokalitách zatím dosahují 15 miliard korun.

Maláčová: MPSV dokončuje kurzarbeitový program pro firmy poničené tornádem

Ministerstvo práce dokončuje zvláštní kurzarbeitový program pro firmy z jihu Moravy, které minulý týden poničilo tornádo. Nová podpora má fungovat podobně jako dočasný vládní program Antivirus, z něhož mohly podniky v době nařízených omezení za epidemie získat příspěvky na mzdy. Novinářům to dnes řekla po setkání členů vlády s prezidentem v Lánech ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Odbory spuštění kurzarbeitu v zasažených místech zatím nepožadují.

"Připravujeme velmi malý, jasně zaměřený program, který bude podobný Antiviru. Je to vlastně kurzarbeitový program, který bychom pracovně chtěli pojmenovat Tornádo," řekla Maláčová.

Program by měl být pro firmy, které sídlí či mají provozovnu v poničených oblastech. Poskytovat by se z něj měly příspěvky na mzdy. Úhrada by měla být nejen na pracovníky, kteří kvůli poničení podniku nemohou pracovat. Týkat by se měla i zaměstnanců, kteří nemohou do práce chodit, protože odstraňují škody, přiblížila ministryně. Dodala, že program bude pro několik desítek firem z regionu.

Maláčová chce s nastavením a parametry seznámit ostatní ministry a ministryně. Uvedla ale, že souhlas kabinetu ke spuštění není potřeba, protože jde o regionální program. Bude přesto chtít potvrzení vlády. "Rozpočtové prostředky na to máme," řekla šéfka resortu. Podle ní je tento program "nízkonákladový".

Česko nyní může začít využívat i nový kurzarbeit. Má se zavádět mimo jiné právě při přírodních pohromách. Zkrácenou práci, kdy na výdělek za neodpracovaný čas přispívá stát, je nutné projednat v tripartitě. Vláda pak také musí nastavit přesná pravidla, obory či dobu trvání ve svém nařízení. Podle Maláčové není možné tento nástroj ale nyní využít. "Kurzarbeit je účinný od 1. července a škoda vznikla 24. června. To znamená, že ty firmy by přišly o týden nákladů. To by mohlo být pro některé z nich likvidační. Jinak by to (zavedení nového zákonného kurzarbeitu) samozřejmě bylo nabíledni," dodala ministryně.

Odbory zatím spuštění nového kurzarbeitu pro firmy v zasažených oblastech nepožadují. Situaci firem v regionu si mapují. ČTK to dnes řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Zmínil dvě společnosti jako velké zaměstnavatele v zasaženém regionu i jednání s německou mateřskou firmou jedné z nich. Tento podnik zaměstnancům nyní platí stoprocentní náhradu výdělku, podotkl předseda odborové centrály. Míní, že by se případně po schválení Evropskou unií dal využít i program Antivirus. Z něj je podle evropských pravidel možné do konce roku poskytovat pomoc podnikům, na které dopadla epidemie. Celkem se z něj od loňského jara zatím vyplatilo na náhrady mezd 48,7 miliardy korun. Čtyři pětiny částky poskytla EU a pětinu stát.

Úřady přijaly za tři dny 579 žádostí o mimořádné dávky, poskytly 8,25 mil Kč

Úřady práce vyplatily za první tři dny lidem po tornádu na jihu Moravy a po bouřích na Podbořansku v Čechách na mimořádných dávkách 8,25 milionu korun. Od pátku do neděle přijaly 579 žádostí o podporu. ČTK to řekla mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřina Beránková. Podle ní budou mobilní týmy v poničených obcích působit i dál. Zasažení přírodní pohromou mohou získat až patnáctinásobek životního minima, tedy celkem 57.900 korun. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) o dávku žádali ale i ti, kteří na ni neměli nárok.

Tornádo se prohnalo jihem Moravy ve čtvrtek večer. Od pátečního rána ve čtyřech poničených obcích pracují dvoučlenné mobilní týmy z úřadů práce. Lidé se na ně mohli obracet i o víkendu. Peníze mohou získat v hotovosti. Stejný postup je i na Podbořansku po silné bouři.

"V těch nejpostiženějších obcích obcházeli pracovníci jednotlivé domácnosti. Zájemci je mohli kontaktovat i na označených stanovištích. Mobilní týmy fungují v terénu i nadále a budou fungovat tak dlouho, jak bude třeba," uvedla Beránková.

Lidé se mohou obracet i na úřady práce v Hodoníně a v Břeclavi. K dispozici jsou linky 778 534 778 pro Hodonínsko, 775 424 116 pro Břeclavsko a 778 73 040 pro Podbořansko. Funguje call centrum s bezplatnou linkou 800 77 99 00 i e-mailové adresy callcentrum@mpsv.cz či kontaktni.centrum@mpsv.cz.

Na Břeclavsku úředníci přijali celkem 215 žádostí a vyplatili za pátek a víkend 2,45 milionu korun. Na Hodonínsku bylo přijatých žádostí 343 a suma se dostala na 4,87 milionu. Na Podbořansku je přijatých žádostí 21, poskytlo se 925.400 korun. Na přijatou žádost, kterých bylo celkem 579, tak při vyplacení 8,25 milionu korun připadá v průměru 14.250 korun.

Dávka mimořádné okamžité pomoci má přispět k překonání dopadů přírodní katastrofy. Patří mezi dávky hmotné nouze. Pro jejich přidělení se podle zákona zkoumá tedy také příjem a majetek i další skutečnosti. Všichni žadatelé by tak nemuseli na podporu dosáhnout.

Podle ministryně práce se objevily v zasažených místech případy, kdy o mimořádnou dávku žádali lidé, kteří na ni neměli nárok. "Snažíme se na místě konzultovat buď se starostou, místostarostou, nebo zastupiteli, o jaké domy se jedná. V praxi to také funguje tak, že lidé, než si požádají, donesou fotky zničených domů, aby bylo skutečně jasné, že jsou poškozeni. Ve velké části případů prostě ti žadatelé uznají, že nemají nárok na mimořádnou okamžitou pomoc," řekla dnes novinářům Maláčová.

Na sociálních sítích se o víkendu také objevila výtka, že úředníkům na místě peníze došly a lidé hotovost nedostali. To ale mluvčí nepotvrdila. "Úřad práce v případě schválení žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc preferuje vyplácení v hotovosti. Tedy okamžité uspokojení potřeb lidí, které postihlo tornádo či bouře. Další možností je výplata na bankovní účet. Je tedy na klientovi, jakou možnost zvolí," uzavřela Beránková.