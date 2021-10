Vláda odmítla Vondráčkův návrh povýšit den atentátu na Heydricha

Praha - Návrh trojice poslanců ANO, aby byl 27. květen povýšen mezi významné dny, vláda na dnešním zasedání odmítla. Vyplývá to z výsledků zasedání. Podle předlohy by měl být 27. květen připomínán jako Den útoku československého odboje na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Žádné z ministerstev, která se k novele vyjádřila, ji nepodpořilo. K důvodům patří mimo jiné to, že dolní komora v současném složení novelu, která byla předložena zhruba dva týdny před sněmovními volbami, už nemá šanci projednat.

Ministerstvo kultury vytklo poslancům v čele s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) popis významného dne. Výslovné uvedení jména válečného zločince v zákoně o státních svátcích nepovažuje za vhodné. Mezi osobnostmi uváděnými v rámci státních svátků jsou pouze Cyril a Metoděj, Jan Hus, Jan Palach a Jan Ámos Komenský. "Mezi takové osobnosti Reinhard Heydrich rozhodně nepatří," uvedlo ministerstvo.

Ministerstva rovněž připomněla, že k událostem kolem atentátu na Heydricha se už vztahují 10. červen jako Den památky obětí vyhlazení obce Lidice a 18. červen jako Den hrdinů druhého odboje. Tento den připomíná hrdinskou smrt sedmi československých parašutistů včetně aktérů útoku Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, kteří v roce 1942 zahynuli v boji s nacistickou přesilou v pražském kostele sv. Cyrila a Metoděje.

O uzákonění 27. května jako významného dne se snaží také senátoři, kteří jej doporučili označit za Den národního vzdoru. Pokud se s tím za dva týdny ztotožní horní komora jako celek, návrh dostane k projednání nová Sněmovna v povolebním složení.