Vláda odmítla návrhy ODS u daně z příjmů a silniční daně

Praha - Negativní stanovisko dostaly dnes od vlády návrhy opoziční ODS na odpuštění silniční daně podnikatelům a firmám a na odpuštění daně z příjmů živnostníkům. Novinářům to po zasedání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Obdobně už vláda dříve odmítla návrhy ODS na úlevy u placení sociálního pojistného.

Občanští demokraté chtějí v prvním z návrhů odpustit podnikatelům a firmám silniční daň za letošní rok, aby měli peníze na obnovu podnikání po první vlně koronaviru. Ušetřili by tak podle nich zhruba 6,5 miliardy korun. Podle jejich návrhu by měl stát vrátit podnikatelům a firmám i zálohu na silniční daň, kterou by případně už letos zaplatili.

Vláda však předlohu hodnotí jako nanejvýš nežádoucí zásah do už schváleného rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Zásah by podle kabinetu ohrozil financování oprav, údržby a správy dopravních sítí i přípravy investic. Vláda také připomíná, že už odložila splatnost záloh na tuto daň a snížila její sazby ve schváleném daňovém balíčku. Nižší sazby platí už pro letošní rok. Podle Schillerové navíc návrh odporuje unijním předpisům.

V druhém daňovém návrhu chce ODS osvobodit živnostníky, farmáře a další samostatně výdělečně činné osoby pro letošní rok od daně z příjmů. Osvobození by se týkalo peněžních i nepeněžních příjmů z živnostenského podnikání, zemědělské výroby nebo lesního a vodního hospodářství. Vztahovalo by se také na příjmy spisovatelů, herců, hudebníků, znalců, tlumočníků nebo psychoterapeutů, ale i makléřů, daňových poradců, advokátů, soudních exekutorů či konkurzních správců.

Odhadovaný celkový výpadek daně z příjmu ze samostatné činnosti 7,5 miliardy korun by se podle ODS dotkl i měst a obcí, které by přišly až o 1,77 miliardy korun. Krajské rozpočty by pak přišly o 0,67 miliardy korun.

Vláda však ve svém stanovisku uvedla, že navržené opatření by dopadlo na všechny poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti bez ohledu na to, zda byli zasaženi opatřeními v důsledku pandemie covid-19 či nikoliv. Podporu by tak podle ní dostali i ti poplatníci, kteří ji nepotřebují, nebo jim dokonce vzrostly zisky. "Naopak těm poplatníkům, kterým příjmy klesly na nebo pod úroveň výdajů, dané opatření nepomůže vůbec," uvedla vláda. Navržené opatření by podle vlády také vyvolalo nerovnost nejen mezi osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnanci, ale i mezi osobami samostatně výdělečně činnými navzájem.