Vláda odložila aukci kmitočtů pro 5G a vyměnila předsedu ČTÚ

Praha - Vláda odložila vyhlášení aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G. Navrhla Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) změnit její podmínky tak, aby byla atraktivní pro další mobilní operátory. Kvůli tomu dnes také vyměnila předsedu ČTÚ a místo Jaromíra Nováka jmenovala šéfkou úřadu Hanu Továrkovou. Do státního rozpočtu by aukce měla přinést minimálně šest miliard korun.

Zájem zahraničních uchazečů o aukci kmitočtů je podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) nulový a zřejmě by se přihlásil jen jeden menší český zájemce. Aukce se změněnými podmínkami by mohla být vyhlášena v květnu nebo červnu letošního roku. Původně to mělo být v lednu. Havlíček upozornil, že přípravy aukce na kmitočty vykazovaly nestandardní prvky.

Aukce má přivést na trh nového mobilního operátora, a tím posílit konkurenci a snížit ceny mobilních služeb. Její spuštění nyní by podle Havlíčka "ničemu nepomohlo" kvůli nedostatku zájemců. "Proto máme snahu, aby se vypsaly nové podmínky aukce tak, aby nalákaly větší množství operátorů. Odklad je otázka tří až pěti měsíců. Musí to projít řádnou konzultací a doporučujeme aplikovat varování EK ohledně sdílených sítí," uvedl Havlíček.

Premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům před odletem na vzpomínkovou akci do Osvětimi řekl, že Česko má problém s tím, že některé nezávislé úřady nereprezentují zájmy daňových poplatníků. "Soutěž, kterou vypsal ČTÚ, nebyla ve prospěch konkurence," uvedl Babiš. Kvůli činnosti úřadu jsou podle něj v Česku proti zbytku Evropy podstatně dražší platby za mobilní služby. "Pan ministr (Havlíček) dospěl k závěru, že pan Novák by neměl být předseda ČTÚ," dodal Babiš.

Ministerstvo dnes vládě předložilo materiál o dalším směřování aukce, který s ČTÚ jako organizátorem soutěže nekonzultovalo. Předseda pětičlenné rady ČTÚ Novák kvůli tomu ráno rezignoval a vláda jej posléze odvolala.

"Bohužel poslední vývoj, který vyvrcholil předložením materiálu na zasedání vlády plánované na 27. ledna 2020, bez možnosti zástupců úřadu jej vidět a vypořádat naše odborné připomínky, mě nenaplňují z výše uvedených důvodů jistotou, že výsledná podoba podmínek přinese tolik očekávanou změnu na českém telekomunikačním trhu a zároveň obstojí v soudním přezkumu," uvedl Novák v rezignačním dopise. Podle něj byla aukce připravovaná transparentně a ministerstvo průmyslu bylo průběžně informováno.

Nová předsedkyně, advokátka Továrková (45) je členkou rady ČTÚ od listopadu 2019, kdy byla jmenována na pět let. Řekla tehdy, že by se ráda zasadila nejen o včasné a transparentní budování sítí 5G, ale chtěla by také přispět k řešení otázky cen mobilních dat. Byla také členkou představenstva a předsedkyní Sekce IT a telekomunikací Hospodářské komory ČR.

Stát má prostřednictvím ČTÚ dražit frekvence v pásmech 700 a 3500 MHz, které jsou určené pro rychlé mobilní sítě 5G. Ty slibují vyšší rychlost i rychlejší odezvu než stávající sítě LTE. Mají umožnit rozvoj oblastí, jako je autonomní řízení nebo internet věcí. Pásmo 700 MHz se uvolní přechodem pozemního TV vysílání na nový standard DVB-T2 v polovině letošního roku.

Aukce se podle dřívějších vyjádření pravděpodobně zúčastní stávající mobilní operátoři O2, T-Mobile a Vodafone, zájem deklarovala i firma Nordic Telecom.