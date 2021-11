Vláda obnovila vyplácení příspěvku z Antiviru pro firmy

Praha - Firmy s omezením výroby a služeb kvůli epidemii budou moci zas čerpat příspěvky na náhrady mezd z Antiviru. Znovu budou dostávat 60 procent vyplacené náhrady mzdy do 29.000 korun, tedy příspěvek s označením B. Pobírat ho budou moci za období od 1. listopadu. Schválila to dnes vláda. Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Podle analýzy ministerstva práce k 10. srpnu získalo z Antiviru podporu téměř 74.300 firem na výdělek či náhradu mzdy pro milion zaměstnanců. Výdaje dosáhly téměř 50,18 miliardy korun.