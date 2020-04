Vláda obnovila NERV, nouzový stav do 30. dubna

Praha - Národní ekonomická rada vlády obnoví činnost, schválila vláda. Bude radit jak zlepšit fungování ekonomiky. Má 15 členů z akademické i firemní sféry. Vláda dnes prodloužila nouzový stav na území celé ČR do čtvrtka 30. dubna, informoval ČTK Babiš. Nouzový stav platí kvůli koronaviru od 12. března. Řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách nebudou muset nosit roušky, stejně členové domácnosti jedoucí v jednom autě. Výjimku dostali i autisté.

Ministr zdravotnictví Vojtěch popřel, že by bylo možné pořádat turnaje, jak uvedla Národní sportovní agentura. Sportovat lze pouze individuálně. Vláda prodloužila omezení provozu úřadů do 19. dubna. Od 20. dubna by už měly plně fungovat, budou ale platit zvýšené hygienické nároky. Příští týden budou otevřeny další obchody, jejich seznam doladí ministerstva průmyslu a zdravotnictví během Velikonoc, řekl vicepremiér Havlíček.

Vláda kultuře zasažené opatřeními proti koronaviru uvolní miliardu. Pro nezávislé umění z toho půjde 440 mil. Kč, kultura v regionech dostane 300 mil. Kurzarbeit pro firmy, které zůstaly v době omezení v plném provozu, by se měl spustit 1. května. Na jeho podobě se shodla MPO a MPSV, řekl Havlíček.

Pracovníci ve zdravotnictví už nebudou mít zakázáno čerpání dovolené po dobu nouzového stavu. Krajské hygienické stanice obdrží od státu 165 milionů korun. Peníze mají být určeny zejména na mimořádné odměny pro zaměstnance, řekl Vojtěch.

Vláda obnovila činnost Národní ekonomické rady vlády

Vláda dnes obnovila činnost Národní ekonomické rady vlády (NERV). Na tiskové konferenci po jednání kabinetu o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Hlavním úkolem rady má být vyhledávání možných problémů ve fungování ekonomiky nebo doporučení při přípravě strategických hospodářských dokumentů vlády. Rada by také měla vyhodnotit přijatá opatření kvůli šíření koronaviru a navrhnout opatření související s přípravou státního rozpočtu na rok 2021.

NERV by měl mít 15 členů, a to zástupců ekonomů i velkých firem. Ti budou v radě působit bez nároku na odměnu. Zároveň by se podle Havlíčka mohl rozšířit NERV ještě o ekonomku Ilonu Švihlíkovou, která by tak byla jedinou ženou v NERV. Podle ministra se má ale teprve vyjádřit, zda se členkou NERV stane. V současnosti je již v ekonomickém týmu Ústředního krizového štábu.

Členy obnovené NERV jsou jako zástupci podnikové sféry generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon, šéf Komerční banky Jan Juchelka, šéf ČEZ Daniel Beneš, člen představenstva Škody Auto Bohdan Wojnar, ředitel vnějších vztahů společnosti Coca-Cola Petr Jonák. Jako zástupce malých a středních podniků je tam prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Z ekonomů je členem rady hlavní ekonom Generali CEE Holding a bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer, ekonom Jan Švejnar, profesor CERGE-EI a člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Štěpán Jurajda, nebo Miroslav Zámečník, Lukáš Kovanda a Tomáš Sedláček. Členy NERV jsou jako zástupci moderních technologií předseda dozorčí rady O2 Ladislav Bartoníček nebo majitel Rockaway Capital Jakub Havrlant. V NERV bude i sociolog, a to Daniel Prokop z PAQ Research.

"Jsme přesvědčení, že jsou v radě všichni zástupci ekonomiky, které jsme tam potřebovali. Tento orgán musí být nezávislý," uvedl Havlíček. Činnost NERV bude v jeho gesci jako ministra průmyslu o obchodu.

Podle ministra bude NERV strategickým poradním orgánem vlády, zatímco nedávno vzniklé další týmy, například při Ústředním krizovém štábu vznikly na omezenou dobu. "Je třeba si uvědomit, že například tým pod Ústředním krizovém štábu bude fungovat nějakou omezenou dobu. Proto vznikl tento zastřešující tým (NERV). Nevzniká žádná konkurence, ale tým, který bude fungovat na dlouhodobé bázi," uvedl Havlíček.

Původně NERV představila vláda Mirka Topolánka (ODS) v lednu 2009 jako nezávislý poradní orgán kabinetu. Následně v září rada zveřejnila svoji závěrečnou zprávu. Poté činnost rady obnovila vláda Petra Nečase (ODS) v srpnu 2010. Po pádu vlády byla činnost NERV v srpnu 2013 pozastavena. Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) pak agendu rady začlenila v roce 2014 do obnovené Rady pro udržitelný rozvoj.

Vláda prodloužila nouzový stav kvůli koronaviru do 30. dubna

Vláda dnes prodloužila nouzový stav na území celé České republiky do čtvrtka 30. dubna. ČTK o tom informoval premiér Andrej Babiš (ANO). Nouzový stav kvůli ohrožení zdraví obyvatel epidemií nového typu koronaviru platí v Česku od 12. března od 14:00 a měl vypršet v sobotu 11. dubna. Kabinet o možnost prodloužit nouzový stav musel požádat Sněmovnu, která s tím vyslovila souhlas v úterý.

Sám kabinet může nouzový stav vyhlásit nejvýše na 30 dnů. Menšinová vláda ANO a ČSSD žádala dolní komoru o prodloužení o dalších 30 dnů, což jí doporučil Ústřední krizový štáb. Politické špičky se ale přiklonily ke kratší době. S návrhem 30. dubna přišel předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana vládu ve Sněmovně toleruje.

Vláda uvolnila povinnost nosit roušky pro autisty a část řidičů

Řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách nebudou muset nosit roušky, stejně tak členové domácnosti jedoucí v jednom autě. O uvolnění povinnosti nosit v době epidemie koronaviru na veřejnosti přes ústa a nos roušky či jiné ochranné prostředky pro vybrané skupiny informoval po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Výjimku dostali i autisté.

Nosit roušku už podle dřívější úpravy opatření nemusejí také děti ve věku do dvou let. Chránit si nos a ústa rouškou či šátkem nemusejí ani lidé při jízdě na kole či běhu v přírodě. V případě, že jich jede či jde víc, musejí dodržovat odstup dvou metrů.

Příští týden otevřou další obchody, rozhodne se o nich o svátcích

Příští týden budou otevřeny další obchody, jejich seznam doladí ministerstva průmyslu a zdravotnictví během Velikonoc. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl vicepremiér a ministr dopravy i průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Pracovní tým podle něj nebude navrhovat uvolňování opatření podle oborů, ale podle velikosti ploch obchodů s přihlédnutím k tomu, do jaké míry se podaří eliminovat shlukování osob v provozovnách.

Během následujících dní připraví tým ministerstev a tým epidemiologů scénář pro další uvolnění opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. "Jsme v situaci, kdy sledujeme a vyhodnocujeme, jak se to děje v jednotlivých zemích v Evropě. Docházíme k závěru, že nebudeme navrhovat oborové členění, ale členění podle metrů čtverečních, podle velikosti ploch, s přihlédnutím k tomu, do jaké míry se podaří eliminovat shlukování osob v jednotlivých provozovnách," řekl Havlíček.

Proces otevírání obchodů bude podle něj několikatýdenní, vláda ale nechce otálet. "V průběhu příštího týdne otevřeme další provozovny, které budeme vědět v průběhu svátků," dodal ministr.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by například brzy mohly být zprovozněny farmářské trhy, o čemž dříve hovořil ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). "Za velmi přísných podmínek by trhy mohly být realizovány, aniž by lidé konzumovali na místě potraviny. Pouze by si to koupili a odešli," poznamenal Vojtěch.

Asociace farmářských tržišť ČR připravila model fungování farmářských trhů s devíti konkrétními pravidly. V případě uvolnění prodeje by zodpovědnost za dodržování pravidel měl provozovatel farmářského trhu. Asociace tržišť již dříve uvedla, že by na trzích nebylo občerstvení, posezení ani pouliční umělci. Ochranné rozestupy mezi zákazníky by byly vyznačené páskami na zemi, stánky by měly od sebe rozestupy, lidé by k nim přistupovali po jednom.

Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách má řadu výjimek. Od 14. března, kdy bylo opatření přijato, se netýká například prodejen potravin, čerpacích stanic, drogerií, lékáren nebo zverimexů. Postupně k nim byly doplněny například autoservisy, zahrádkářství, květinářství, galanterie, zámečnictví, myčky automobilů nebo prodejny domácích potřeb, které nabízejí ochranné prostředky dýchacích cest.

Od úterý mohou být v provozu sběrny surovin a venkovní sportoviště pro individuální sport, ode dneška hobbymarkety, stavebniny, železářství nebo prodejny jízdních kol. Souvisí s tím ale zpřísněná hygienická opatření.

Havlíček: Kurzarbeit pro nepřetržité provozy bude od 1. května

Kurzarbeit pro firmy, které zůstaly v době omezení v nepřetržitém provozu, by se měl spustit 1. května. Na podobě se shodli zástupci ministerstev průmyslu a práce. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Jak by mohla podpora vypadat, nepřiblížil. Hospodářská komora i zaměstnavatelské svazy kritizovaly, že nynější kurzarbeitový program Antivirus nepamatuje na nepřetržité provozy.

"Jsme už domluveni na modelu (ministerstva), jak by to mohlo vypadat. Je tam celá řada věcí, které musíme dotáhnout s ohledem na kontrolu a tak dále. Co je podstatné, že jsme se shodli na spuštění od 1. května. Máme v tuto chvíli ještě několik dnů na to, abychom doladili koncept," uvedl Havlíček.

O podobě kurzarbeitu debatovaly dnes podle Havlíčka týmy obou ministerstev. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) už dřív ČTK řekla, že jsou dva scénáře. Zatímco ministerstvo průmyslu chtělo podpořit firmy, ministerstvo práce se klonilo k příspěvku pro zaměstnance, popsala Maláčová.

"Míříme na to, že ty firmy, které dnes zaměstnávají, mají určitý pokles a platí sto procent, tak je chceme nějakým způsobem motivovat," řekl dnes Havlíček. Model s Maláčovou představí příští týden. Podle Havlíčka je potřeba ještě podporu "dopočítat" a najít také mechanismus poskytování.

Havlíček v pondělí 30. března po jednání vlády oznámil, že spolu s Maláčovou a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) mají do týdne podporu pro fungující firmy připravit. Uvedl, že by to měl být "určitý motivační bonus" z hrubé mzdy a řídit by se mohl podle "poklesu buď výnosu, nebo produkce".

Šéfka resortu práce původně navrhovala pro pracovníky příspěvek 3000 korun. Před pár dny řekla, že "je tam posun". Částky neupřesnila. Dodala ale, že by podporu měli získat nejen zdravotníci či pracovníci v sociálních službách, ale i prodavačky, řidiči hromadné dopravy a další profese ze všech podniků a společností, které provoz udržují dál.

Kurzarbeitový program Antivirus zatím obsahuje dva příspěvky na mzdy a náhrady mezd pro zaměstnavatele, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru. Cílem je zabránit propouštění. Stát uhradí 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či mzdy pracovníků uzavřených provozů do částky 39.000 korun. Ve firmách, které omezily výrobu či služby kvůli výpadku pracovníků, surovin či kvůli poklesu poptávky, úřady proplatí 60 procent výplaty do částky 29.000 korun. Oba příspěvky se stanoví ze superhrubé mzdy. Poskytovat se zatím mají za období od 12. března od vyhlášení nouzového stavu do konce dubna.

Hospodářská komora dnes znovu poukazovala na to, že pro nepřetržité provozy podpora zatím není. Prezident komory Vladimír Dlouhý to označil za "díru v kurzarbeitu". "Bylo slíbeno, že to bude dořešeno - a zatím není," řekl Dlouhý.

Pracovníci ve zdravotnictví už nebudou mít zakázanou dovolenou

Pracovníci ve zdravotnictví už nebudou mít zakázáno čerpat dovolenou po dobu nouzového stavu, který byl v Česku vyhlášen kvůli epidemii nového typu koronaviru. Vláda dnes s přihlédnutím k epidemiologické situaci podpořila zrušení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které zákaz zavedlo, řekl novinářům po zasedání kabinetu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Zákaz dovolené pro lékaře i nelékařský personál schválila vláda v polovině března. "Netušili jsme v té době, jak velký zásah zdravotnictví dostane, kolik pacientů bude muset řešit, nyní víme, že jsme na tom velice dobře a naše kapacity pandemii zvládají," uvedl Vojtěch. Stát při zrušení opatření vyhověl i podnětům nemocnic, dodal.

Podle dalšího rozhodnutí ministerstva a vlády dostanou hejtmani k dispozici seznam studentů posledních ročníků lékařských fakult, kterým byla uložena pracovní povinnost po dobu nouzového stavu. "Pracovní povinnost dál platí, dáváme ale hejtmanům možnost, aby rozhodovali, seznam studentů v jednotlivých oborech, aby mohli personální kapacity alokovat tam, kde jsou potřeba," řekl Vojtěch.

Dosud se studenty zabývaly centrální orgány a ministerstvo zdravotnictví. Změna vyplynula z debaty s hejtmany, kteří chtěli v této problematice mít větší slovo. "Chceme takto řešit tu situaci v konkrétních oblastech, teď například na Domažlicku," uvedl Vojtěch. Na Domažlicku je podle údajů krajské hygieny 209 potvrzených případů koronavirem. To je zhruba pětkrát více než v třikrát lidnatější Plzni. Vojtěch dnes řekl, že nepředpokládá vyhlášení územní karantény Domažlic.

Pracovní povinnost se podle opatření týká žáků a studentů pátého a šestého ročníku prezenčního studia všeobecného lékařství a posledních ročníků denní nebo prezenční formy studijních programů, které připravují na profesi všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického záchranáře, asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví a praktické sestry.

ČR může osvobodit od cel a DPH zdravotnický materiál

Česká republika získala od Evropské komise souhlas s osvobozením od cla a daně z přidané hodnoty (DPH) zdravotnický materiál určený pro boj proti epidemii koronaviru, který země doveze ze zemí mimo EU a který rozdává zdarma nebo je dává nemocnicím. Osvobození platí zpětně od 30. ledna do konce července. Na twitteru o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). MF pořádalo o souhlas komisi 24. března.

Komise již dříve zaslala členským státům dopis, že země, které o to mají zájem, mohou požádat o oprávnění osvobozovat od cla a DPH dovozy zdravotnických prostředků proti koronaviru, které jsou určeny pro veřejné instituce.

Evropská unie je jednotný celní prostor, proto se o výši cel rozhoduje na úrovni celého společenství. O udělení z výjimky je tedy třeba žádat Evropskou komisi. Evropská pravidla platí i pro nastavování úrovní DPH, o výši sazeb ale může rozhodovat každý stát samostatně.