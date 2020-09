Vláda obnoví krizový štáb a projedná další opatření - video

Praha - Kabinet ANO a ČSSD na dnešním zasedání obnoví kvůli poslednímu vývoji koronavirové epidemie činnost Ústředního krizového štábu (ÚKŠ). Vrátit by se vláda měla i k problematice kurzarbeitu, projednat by měla i další možná opatření proti epidemii. Kabinet posoudí i nařízení o zvýšení důchodů na příští rok. Vláda původně oznámila, že se kvůli ÚKŠ sejde mimořádně dopoledne a kvůli běžné schůzi znovu odpoledne, nakonec však bude videokonference pouze jedna.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v posledních týdnech odmítal návrhy ČSSD a opozice na svolání ÚKŠ, v pátek ale změnil názor po výzvě Asociace krajů. Dostatečně podle něj totiž nefunguje komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví a kraji. V čele štábu by měl znovu stanout vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), i když proti jaru by měl doznat některých změn statut štábu.

Kabinet by měl probírat i další opatření proti koronaviru. Pokud ministerstvo zdravotnictví dospěje k názoru, že jsou nutná plošná opatření přesahující jeho pravomoci ze zákona o ochraně veřejného zdraví, mohlo by podle Babiše přijít s návrhem vyhlásit nouzový stav. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) není nouzový stav nejbližších dnech "na stole". Ministr Adam Vojtěch (za ANO) návrh vyhlásit nouzový stav na vládu neponese, ale budou se probírat jeho pro a proti, řekl. Nouzový stav platil v Česku od 12. března do 17. května a umožňoval vládě závažněji omezovat práva prostřednictvím krizových opatření.

O kurzarbeitu kabinet jednal v poslední době několikrát. I když ministři několikrát ohlásili shodu na pravidlech systému zkrácené pracovní doby při ekonomických či jiných potížích, na následně svolaných mimořádných jednáních kvůli rozporům návrh neschválil. Podle aktuální verze by měl stát lidem na kurzarbeitu platit 70 procent čisté mzdy, ale nejvýš celostátní průměrnou mzdu.

Vláda se chystá také schválit nařízení o zvýšení starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů pro příští rok. Podle předpisu by všichni lidé s penzí měli od ledna dostat 60 korun navíc a k tomu by se jim měla o 7,1 procenta zvednout zásluhová část penze. Na programu kabinetu je novela zákona o ochraně hospodářské soutěže, azylových pravidel či několik poslaneckých návrhů. Ministerstvo zdravotnictví žádá kvůli epidemii 59 milionů korun na zaplacení přesčasů a pohotovostí na krajských hygienických stanicích od října do prosince.