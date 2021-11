Vláda obnoví COVID 2021, Nepokryté náklady, Antivirus B i kompenzanční bonus

Praha - Vláda pomůže podnikatelům prostřednictvím dotačních titulů COVID 2021, COVID Nepokryté náklady a dále kompenzačního bonusu. Obnoví také program na podporu zaměstnanosti Antivirus B. Kabinet to schválil, napsal na twitteru ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podnikatelé budou mít podle Havlíčka na pomoc nárok, pokud za rozhodné období zaznamenají pokles obratu o 30 procent ve srovnání se stejnou dobu roku 2019. Podnikatelé si budou muset vybrat, který z programů využijí. Souběžné čerpání bude možné jen s programem Antivirus, uvedla na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

V případě programu COVID Nepokryté náklady jim stát poskytne příspěvek na 40 procent fixních nepokrytých nákladů, v rámci COVID 2021 dostanou 300 korun na zaměstnance a den. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou moci přes kompenzační bonus, který připravilo ministerstvo financí, získat 1000 korun na den.

Příspěvek Antivirus B dorovnával při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun.

Programy, které připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu, tedy COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady budou podle Havlíčka určené pro podnikatele, kteří zaznamenají pokles obratu v důsledku zrušení testů na koronavirus coby "vstupenky" do služeb či na kulturní a sportovní akce. Nárok na podporu budou mít od 1. listopadu. Kompenzační bonus bude podle Havlíčka platit plošně, příspěvek bude stát přiznávat od období začínají dneškem.

Ministerstvo práce podle Havlíčka dopracuje návrh na obnovení programu Antivirus do příští vlády, pravděpodobně by to mělo zvládnout do konce týdne, řekl dnes novinářům po jednání kabinetu. Program by podle Havlíčka měl být vyhlášen plošně, a to zpětně od 1. listopadu.

Neočkovaní lidé nemohou ode dneška až na výjimky využívat stravovacích, ubytovacích a dalších služeb. Přístup do nich mají jen lidé s dokončeným očkováním nebo ti, kteří v posledním půl roce prodělali nemoc covid-19.

Ministerstvo průmyslu odhadlo náklady na nové výzvy dotačních titulů COVID 2021 a Nepokryté náklady na 12 miliard korun. O poskytnutí podpory musí v případě obou programů vydat souhlas Evropská komise. Uvedlo to ve vládních materiálech, které má ČTK k dispozici.

Podporu z COVID 2021 a Nepokryté náklady mohli dříve získat podnikatelé, kteří zaznamenali propad tržeb o 50 procent za rozhodné období ve srovnání se stejnou dobou loňského, nebo předloňského roku. Stát jim přispíval až na 60 procent nepokrytých nákladů, v případě COVID 2021 dostávali 500 korun na zaměstnance a den, minimální podpora přitom činila 1500 korun.

Kompenzační bonus 1000 korun denně bude možné čerpat od 22. listopadu

Kompenzační bonus budou moci využít podnikatelé, společníci malých firem a osoby pracující na dohodu od 22. listopadu. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a společníci malých společností s ručením omezením budou moci požádat až o 1000 korun denně. Pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti bude příspěvek činit 500 korun denně. Podpora je zaměřena na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 30 a více procent. Informovalo o tom ministerstvo financí. Zákon nyní projedná ve zrychleném legislativním procesu Parlament.

První tzv. bonusové období bude tak od 22. listopadu do konce letošního roku. Zákonem je dále garantováno ještě druhé bonusové období odpovídající lednu 2022. Další období bude moci vláda opět zavést svým nařízením, nejdéle ovšem do konce příštího roku. Vládou schválený návrh také zachovává možnost vzniku nároku na kompenzační bonus v případě nařízené karantény nebo izolace u OSVČ a společníků malých firem. V takovém případě bude jeho výše 500 korun denně. Pokud jde o možnost kombinovat nový kompenzační bonus s případnými nově vyhlášenými dotačními programy, bude situace stejná jako u předchozích verzí bonusu během pandemie. Ty bylo totiž možné kombinovat jen s programem na podporu zaměstnanosti Antivirus a s programem sloužícím k úhradě nájemného. S dnes schválenými programy ministerstva průmyslu a obchodu nelze kompenzační bonus tak kombinovat. Podle předlohy se bude v případě zjišťování nároku na bonus porovnávat "výše příjmů odvozených od tržeb ve srovnávaném období s průměrnou měsíční výší příjmů odvozených od tržeb ve srovnávacím období, přičemž nárok na kompenzační bonus bude vznikat v případě, kdy bude takto zaznamenán pokles alespoň o 30 procent". Srovnávané období je kalendářní měsíc, který celý spadá do bonusového období, v případě prvního bonusového období tedy prosinec. Srovnávací období je pak období tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců, které si podnikatel zvolí v rámci tzv. rozhodného období, které je od 1. června 2021 do 31. října 2021. U podnikatelů s činností, kterou nelze efektivně vykonávat v uvedeném období kvůli jejímu sezónnímu charakteru, lze zvolit také období od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020. Nový kompenzační bonus bude technicky opět vratkou daně z příjmů ze závislé činnosti. Ministerstvo financí odhaduje, že dopad nového bonusu na veřejné finance bude od 22. listopadu do konce ledna 2022 10,4 miliardy korun, z toho 9,6 miliardy na státní rozpočet, 0,6 miliardy na rozpočty obcí a 0,2 miliardy korun na rozpočty krajů. Většímu dopadu na rozpočty obcí a krajů v zákoně brání příspěvek odpovídající 80 procentům reálného propadu inkasa. Bonus bude opět vyplácet finanční správa. Ta během pandemie, která začala na jaře roku 2020, přijala zhruba 2,7 milionu žádostí, na jejichž základě vyplatila kompenzace za zhruba 44 miliard korun. Žádosti za poslední období tzv. kompenzačního bonusu, tedy za letošní květen, bylo možné podat do 2. srpna. S příchodem první vlny epidemie koronaviru v roce 2020 začala Finanční správa vyplácet živnostníkům a dalším podnikatelům tzv. kompenzační bonus ve výši 500 Kč za kalendářní den, kdy bylo jejich podnikání omezeno či zakázáno vládními opatřeními. Na podzim 2020 pak kvůli druhé vlně ministerstvo financí připravilo další pomoc ve stejné výši. V únoru 2021 pak Sněmovna schválila novou podobu kompenzačního bonusu, který byl navýšen až na 1000 Kč denně. Neočkovaní lidé nemohou až na výjimky ode dneška využívat stravovacích, ubytovacích a dalších služeb typu kadeřnictví nebo fitness centra. Vstup do nich mají povolen lidé s dokončeným očkováním a ti, kteří v posledním půl roce prodělali nemoc covid-19.