Vláda o návratu žáků 1. stupně ZŠ do škol rozhodne koncem týdne

Praha - Vláda rozhodne o možném návratu žáků prvního stupně základních škol či alespoň jejich části k prezenční výuce na základě dat ohledně vývoje koronavirové epidemie na konci týdne. Čísla jsou ale nepříznivá, řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Ve hře je například varianta, že by se do škol vrátili žáci prvních a druhých tříd.

Všechny školy s výjimkou mateřských a speciálních jsou od 14. října zavřené a přešly na povinné distanční vzdělávání. Opatření má trvat zatím do 2. listopadu. Prymula původně slíbil, že první stupeň základních škol se pak bezpodmínečně vrátí do lavic. Později ale připustil, že kvůli nelepšící se situaci nebude možné to dodržet. Návrat do ostatních škol podmínil Prymula už dříve slábnutím epidemie.

Dnes ministr uvedl, že problematika částečného znovuotevření škol je v současnosti nejcitlivější. "Situace je opravdu nepříznivá a ukáže se na sklonku tohoto týdne, jestli budeme schopni pustit první stupeň. Zatím čísla opravdu příznivá nejsou. Uvažujeme i o variantě, že by byl třeba jen první, druhý ročník. Rozhodne se na základě dat a ta v tuhle chvíli nepříznivá jsou," řekl.

Už na jaře vláda kvůli koronaviru zavřela školy 11. března. Na rozdíl od současnosti nebyla výuka na dálku povinná. Školy se začaly postupně v omezeném režimu otevírat v květnu a červnu, ale část dětí se až do konce školního roku učila z domova. Do nového školního roku stát vstupoval s tím, že se školy budou zavírat nanejvýš lokálně podle situace v jednotlivých regionech a podílu nakažených v jednotlivých školách.