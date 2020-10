Vláda o důvěru po konci nouzového stavu nepožádá

Praha - Vláda nepožádá po skončení nouzového stavu Sněmovnu o vyslovení důvěry, jak po ní žádá opoziční ODS. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) novinářům po dnešním jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech řekl, že opozice má k dispozici mechanismy, jak vyvolat hlasování o nedůvěře. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že přístup občanských demokratů považuje za zvláštní.

Vedení ODS se dnes usneslo, že Babiš ztratil schopnost řídit vládu a stát. Kabinet ANO a ČSSD by podle opoziční strany měl po skončení nouzového stavu požádat o důvěru. Jinak bude frakce ODS ve Sněmovně hledat podporu pro vyslovení nedůvěry vládě. "Sdělení je jednoduché - my vám nevěříme, ale vybojujte bitvu s covidem-19. A až ji vybojujete, pokusíme se vás sejmout," řekl Hamáček.

Babiš uvedl, že o výzvě ODS se na schůzce s Hamáčkem a Zemanem nemluvilo. "Mě to překvapuje, protože my opakovaně mluvili s opozicí a opozice slíbila, že nás v těch opatřeních podpoří. To, co říkáte, znamená, že říká, že nejdřív máte zvládnout covid a potom vás chceme odvolat. Je to takový zvláštní přístup, aspoň pro mě," uvedl.

"Proč?" reagoval Hamáček na dotaz, zda vláda vyhoví výzvě ODS. "Opozice má ústavní mechanismy, jak vyvolat hlasování o nedůvěře," dodal. Občanským demokratům podle něj po pondělním jednání vlády s opozicí pozitivní přístup vydržel jen do večera. "Příliš nerozumím taktice kolegů z ODS, ale vysvětlovat to musí oni. Naše priorita je zvládnout tu aktuální situaci," podotkl.

Podle ODS jsou vláda a premiér zodpovědní za "fatální nepřipravenost" na druhou vlnu epidemie koronaviru. Promrhali čas a prostředky, k tomu opakovaně lhali a nemají dostatek dat. Opatření, která kabinet přijal v pondělí večer, je podle předsedy ODS Petra Fialy nutné respektovat, ODS se ale za ně nemůže postavit.

Nouzový stav, jak o něm rozhodla vláda, má trvat 30 dnů, tedy do 3. listopadu. K tomuto dni jsou navázána také poslední opatření. Kabinet může nouzový stav prodloužit, ale pouze se souhlasem Sněmovny. Hlasování o vládě by se mohlo podle Fialy uskutečnit až tehdy, kdy Česko epidemii koronaviru zvládne.