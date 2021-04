Vláda o důvěru nepožádá, chce dovládnout do voleb, řekl Babiš

Praha - Vláda nemá podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše důvod žádat Sněmovnu o důvěru. Opozici v žádosti o vyslovení nedůvěry nebrání. Destabilizovalo by to podle něj ale situaci. Reagoval tak na výzvu volební koalice Spolu, aby kabinet ČSSD a ANO do týdne požádal o potvrzení důvěry v dolní parlamentní komoře.

"Naše vláda dostala důvěru v červnu 2018," řekl Babiš. Pokud má podle něj opozice pocit, že vysloví vládě nedůvěru, nikdo jí v tom nebrání. Není to podle něj ale dobrý nápad, protože by takový postup mohl destabilizovat situaci v zemi. Podle premiéra by měla vláda dovládnout do říjnových voleb. "Čekají nás důležité věci," uvedl a vyjmenoval očkování proti covidu-19, skládání státního rozpočtu na příští rok, čerpání evropských peněz, evropský program obnovy i strategii očkování na roky 2022 a 2023.