Vláda nezařadila kratom a kanabinol HHC na seznam zakázaných látek

Praha - Kratom a kanabinol HHC se v Česku na seznam zakázaných látek nezařadí. Vláda je na něj dnes nezapsala. Na twitteru to po jednání kabinetu oznámili vládní Piráti. Podle nich se místo zákazu bude klást důraz na nastavení větší ochrany uživatelů. Kanabinol HHC pochází z konopí a kratom z tropické rostliny. V malém množství mohou mít léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumují. Prodávají se jako oleje, tinktury, tablety či prášek. Resort zdravotnictví navrhoval zákaz kvůli jejich dostupnosti dětem. Experti hodnotí tyto látky jako méně rizikové, doporučují stanovit pro jejich prodej a kontrolu jasná pravidla.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil ČTK už dřív řekl, že nová legislativní úprava je připravena a je možné ji rychle přijmout v Parlamentu jako poslanecký návrh. Kratom i HHC by měly patřit na seznam takzvaných psychomodulačních látek. Stanovit by se měla pravidla jejich prodeje a kontroly.

"Již dávno se ukázalo, že tupá prohibice není řešením. O tom se nám podařilo přesvědčit i naše koaliční partnery na dnešním jednání vlády. Kratom ani HHC tak nebudou zařazeny mezi zakázané látky. Místo toho bude kladen důraz na větší ochranu dětí i dospělých uživatelů," uvedli Piráti.

Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) ve vládě ke schválení zákazu nebyla většina a návrh novely s novými pravidly už v úterý dostala poslankyně vládní ODS Zdenka Němečková Crkvenjaš. "Na základě koaliční dohody bude zákon co nejdřív novelizován," uvedl ministr. Podle něj se díky poslaneckému návrhu legislativní proces urychlí.

Vobořil ČTK po dnešním jednání vlády řekl, že pod normu by se mohli vedle poslankyně ODS podepsat i další zákonodárci vládních stran. Kvůli rychlému přijetí normy oslovil už také opoziční poslance. S některými se dnes setkal, aby návrh objasnil.

Podle Výborného by měly po novele existovat dvě kategorie látek - zakázané a regulované. Na druhý seznam by patřily mimo jiné kratom a HHC. Vobořil už dříve řekl, že tyto psychomodulační látky by si nemohli koupit mladí do 18 let a děti. Prodej by mohl být jen s obsluhou, ne v automatech. Zakázaná by byla reklama.

Protidrogový koordinátor, ministr pro legislativu i vládní protidrogový odbor se stavěli proti zákazu. Upozorňovali na to, že by pak držení kratomu či HHC bylo trestné. Hrozit by tak mohly roky vězení a náklady by si vyžádalo stíhání i soudní procesy. Neschválení úplného zákazu uvítala také Asociace za bezpečné prodejní automaty (ABPA), která sdružuje provozovatele automatů s kanabinoidy. Podle jejího předsedy Vojtěcha Ulmana hrozil vznik černého trhu a šíření neregulovaných substancí. Podobné obavy dříve vyjádřila i Česko-slovenská asociace za kratom, která sdružuje prodejce této látky.

Na seznamu zakázaných látek je v Česku kolem pěti stovek sloučenin. Dělí se do sedmi skupin. Ministerstvo zdravotnictví teď navrhovalo do dvou nejpřísnějších skupin - třetí a čtvrté - vedle kratomu a HHC zapsat i další substance. Podle Výborného vláda schválila rozšíření třetího oddílu. Mezi zakázané látky by tak měly nově patřit syntetické opioidy brorfin, etonitazepyn a protonitazen.