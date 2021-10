Vláda neprojedná testy na covid bez názoru budoucí koalice

Praha - Vláda neprojedná návrhy na zkrácení platnosti testů na covid-19, kratší karanténu či ukončení úhrady preventivních testů ze zdravotního pojištění, dokud k nim nebude mít stanovisko budoucí vládní koalice. Zatím jej nemá. V Českém rozhlasu Radiožurnálu (ČRo) to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Vláda chtěla návrhy projednat na dnešním zasedání. Pokud stanovisko získá dodatečně, může se podle Vojtěcha kabinet sejít ještě tento týden.

Zástupci ministerstva zdravotnictví o návrzích minulý týden informovali Vlastimila Válka, který je kandidátem TOP 09 na ministra zdravotnictví. V neděli se k tématu sešel takzvaný AntiCovid tým koalice Spolu, řekl v ČRo člen týmu Marek Výborný (KDU-ČSL). Stanovisko by měl vládě dodat Válek, který je dnes podle Výborného na plánovaném stomatologickém zákroku. Zda to stihne do dnešního zasedání vlády, které začne ve 14:00, není jasné. Výborný ovšem zdůraznil, že za nynější opatření proti koronaviru je plně zodpovědná současná vláda.

Na tom, že bez stanoviska budoucí vládní koalice dnes vláda o plánovaných opatřeních jednat nebude, se Vojtěch dohodl s premiérem Andrejem Babišem (ANO), řekl. Podle Vojtěcha jde zejména o postoj ke zrušení bezplatného testování na koronavirus. "Pokud stanovisko nebude v tuto chvíli, tak nebudu navrhovat změnu opatření. Ale samozřejmě pokud by bylo třeba i v průběhu týdne, tak může vláda zasednout mimořádně a opatření schválit," uvedl ministr.

Výborný řekl, že k některým navrhovaným opatřením nemá budoucí vládní koalice potřebné informace, zmínil třeba zkrácení platnosti negativních testů na koronavirus. "My neznáme přesná data od ministerstva zdravotnictví a odborných skupin, které na vládě fungují, a nám se těžko potom reaguje konkrétně na některá opatření, která tady jsou připravována," řekl v ČRo.

Podporu budoucí vládní koalice má podle Výborného návrh na zkrácení karantény ze dvou týdnů na jeden. Podmínkou ukončení karantény by byl negativní PCR test. AntiCovid tým je naopak proti zrušení bezplatného testování, vláda by podle něj ztratila přehled o šíření nákazy. "Jenom tady zopakujeme tu chybu, kterou vláda udělala už minulý rok před Vánocemi," řekl Výborný. Možnost, že by se Válek stal ministrem zdravotnictví už v nynější vládě, o které mluvil Babiš, označil Výborný za „naprosto absurdní“.

Schillerová vládu požádá o prominutí DPH na respirátory do konce roku Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes vládu požádá, aby ji zmocnila o prominutí DPH na respirátory do konce roku. Odpuštění daně momentálně platí do konce října. Schillerová to dnes řekla na tiskové konferenci. Respirátory alespoň typu FFP2 jsou momentálně povinné ve veřejné dopravě nebo obchodech. Dočasné zrušení 21procentní daně vláda zavedla na začátku února a původně mělo platit dva měsíce. Ke snížení nebo zrušení DPH na ochranné pomůcky proti šíření koronaviru vyzývali už dříve vládu výrobci respirátorů. Schillerová opakovaně apelovala na výrobce a prodejce, aby zrušení daně promítli do ceny těchto ochranných prostředků. Někteří prodejci následně cenu upravili. Od začátku července ministerstvo zdravotnictví zvažovalo možnost nahradit respirátory v hromadné dopravě a vnitřních prostorech rouškami. Případy nákazy ale následně přestaly klesat, ministr zdravotnictví (za ANO) tak změnu nenavrhl. Šíření nákazy koronaviru v současné době v České republice zrychluje. V neděli přibylo 787 případů nemoci covid-19, což je nejvyšší nedělní nárůst od konce dubna. Oproti předchozí neděli bylo nových případů o 451 více. Dále také roste počet hospitalizovaných s koronavirem. Oproti minulému týdnu se zvýšilo zhruba o třetinu na nedělních 463 lidí. Z nich 86 je ve vážnému stavu, což je o dvě pětiny více než předchozí neděli.