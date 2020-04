Vláda nepomohla, změna čeká podle svazu 40 pct. minipivovarů

Praha - Zavření českého restauračního trhu na tři měsíce bude mít nepříznivý dopad i na minipivovary. Majitelé je budou muset prodávat nebo zavřít. Podle prezidenta Českomoravského svazu minipivovarů Jana Šuráně se tak rozhodne až 40 procent z nich. Zhoršil tak svůj březnový odhad, podle kterého byla nucena vzdát se svého podniku čtvrtina majitelů. Šuráň ČTK řekl, že stát sektoru nepomohl a že mnoho z výrobců piva čekalo uvolnění opatření dříve. Jde podle něj prakticky o cílenou likvidaci oboru. V ČR bylo před vypuknutím koronavirové krize 500 minipivovarů.

Samotné pivovary na tom budou podle Šuráně lépe, než pivovary s restaurací, kde prodávaly své pivo. Od 25. května mohou být v provozu letní zahrádky u restaurací nebo bufetů s prodejem přes okénko. Vnitřní prostory restaurací a hospod nebo hotely a další ubytovací zařízení budou moci fungovat od 8. června.

Problémem je podle Šuráně vládní podmínka pro uvolňování zavedených opatření, aby se zdravotní situace nezhoršila. Pivovary by potřebovaly začít vařit pivo s vícetýdenním předstihem. Pokud by byl zákaz prodloužen, musely by jej vylít. "Dali nám perspektivu, že za dva měsíce. Ale kdo vydrží dva měsíce bez příjmu?" uvedl. Dodal že nechápe, proč vláda neotevře ani malé vesnické hospůdky, kde běžně sedí kolem deseti lidí.

Svaz zrušil jarní degustační soutěž, nebude ani festival minipivovarů na Pražském hradě, protože by na něm mohlo být maximálně 50 lidí. Ten se koná pravidelně v červnu. "Vidím to poměrně dost špatně. Někdo přežije, někdo ne. Stát vám řekne, že jste si měl udělat rezervy," uzavřel.