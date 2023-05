Vláda nepodpořila návrh hnutí ANO na zavedení obecného referenda

Praha - Zavedení obecného referenda podle návrhu poslanců opozičního hnutí ANO nezískalo podle očekávání u koaličního kabinetu Petra Fialy (ODS) podporu. Rozhodování ve všelidovém hlasování by se mělo podle podkladů pro schůzi vlády využívat jen v případě, že by pro takový postup existovala široká podpora veřejnosti. O záporném stanovisku informoval na tiskové konferenci vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL). Stejně se už koncem předloňského roku postavila tehdejší vláda ANO a ČSSD v demisi k předloze o obecném referendu, jak ji sepsali poslanci opozičního hnutí SPD. Bez ohledu na názor kabinetu by se měla nyní návrhem zabývat Sněmovna.

Obyvatelé by mohli podle návrhu ANO rozhodovat v referendu o záležitostech vnitřní i zahraniční politiky. Výjimkou by byly zejména základní práva a svobody, individuální práva a povinnosti, změny ústavního pořádku, členství České republiky například v Evropské unii a Severoatlantické alianci a rozpočet, daně a poplatky. Lidé by nesměli zasahovat do soudní moci, do ustanovování kandidátů do funkcí a do jejich odvolávání či do působnosti České národní banky. Všelidovým hlasováním by obyvatelé nesměli schvalovat a rušit právní předpisy ani ratifikovat a vypovídat mezinárodní smlouvy, které přenášejí národní pravomoci na mezinárodní organizace nebo instituce.

Podle stanoviska vládních legislativců je k zvážení, že mnoho záležitostí vyžaduje nepopulární kroky, na nichž se jen těžko hledá shoda. Lidé by podle vládních legislativců neměli rozhodovat například ani o bezpečnosti a obraně státu. "Neboť se jedná o vysoce odborná a strategická rozhodnutí," uvedli v dokumentu. Referendum by se mohlo konat podle předlohy na základě petice s podpisy nejméně 450.000 obyvatel, podle vládních legislativců jde o příliš nízký počet. "Tato skutečnost může vést k vyššímu počtu konaných referend, a tím i k vyšší logistické a finanční zátěži pro stát," poznamenali. Přísnější podmínky by si vládní právníci představovali i pro iniciování všelidového hlasování Parlamentem a pro závaznost rozhodnutí přijatého v referendu. Podle Jurečky by kvalifikované rozhodování o některých záležitostech potřebovalo informace, které je třeba nechat v utajovanému režimu, a rozhodnutí by mohlo záviset na nízkém počtu hlasujících.

Rozhodnutí v referendu by bylo podle předlohy ANO přijaté a závazné, pokud by pro návrh hlasovala nadpoloviční většina voličů. Musela by ale zároveň představovat nejméně čtvrtinu lidí s volebním právem. "Takto stanovená hranice se vládě jeví jako příliš nízká a výsledek referenda by z tohoto hlediska byl málo reprezentativní," stojí v předběžném stanovisku zákonodárcům. Vládní legislativci upozornili také na "nevhodnost a částečnou nejasnost" navrhovaného procesu přípravy referenda.

Pravidla všelidového hlasování navrhovaná SPD Sněmovna loni v březnu jen rozjednala. Proti předloze se tehdy postavila vládní koalice i ANO. V minulém volebním období poslanci projednávali hned několik předloh k zavedení obecného referenda. K závěrečnému hlasování se ale nedostali. Lidové hlasování se nyní může konat na obecní a na krajské úrovni.