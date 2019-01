Praha - Vláda nemá informace, že by Čína kvůli sporu o používání technologií Huawei ZTE ve veřejné sféře přistoupila k nějakým sankcím, uvedl dnes po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Kybernetický úřad, který před vánočními svátky vydal varování před používáním těchto technologií, podle něj musí vysvětlit metodiku, podle níž úřady nyní analyzují rizika.

V souvislosti se čtvrtečním vyjádření prezidenta Miloše Zemana na toto téma uvedl, že není pravda, že Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v tomto případě postupoval společně s Bezpečnostní informační službou (BIS).

Babiš zopakoval, že úřad vydal varování bez předchozích konzultací a nepředložil žádné důkazy. Jeho metodika je podle premiéra zmatečná, očekává proto, že bude spolupracovat s úřady a firmami provádějícími bezpečnostní audity. V souvislosti s jednáními, které nyní ministři podnikají kvůli používání sporných technologií, Babiš uvedl, že pouze jeden z nich na jedné schůzce zaznamenal, že by mohl vzniknout problém.

ODS hájí postup NÚKIB, podle TOP 09 má Zeman dbát o bezpečnost

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) má oprávněné důvody pro vydání varování před technologií čínské firmy Huawei, řekl dnes ČTK v reakci na kritiku prezidenta Miloše Zemana vůči úřadu i Bezpečnostní informační službě (BIS) místopředseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska je hlavní povinností prezidenta hájit národní zájmy, přičemž na prvním místě je bezpečnost.

"K hájení bezpečnosti českého státu rozhodně nepatří zpochybňování institucí, které se o bezpečnost starají, a prosazování parciálních komerčních zájmů, které některé firmy v Číně mohou mít," řekl ČTK Kalousek.

Zeman ve čtvrtek v televizi Barrandov nařkl kvůli případu Huawei ředitele kybernetického úřadu Dušana Navrátila a BIS Michala Koudelku z toho, že ohrozili českou pozici a ekonomické zájmy v Číně. Čína chystá podle prezidenta odvetná opatření.

"Zcela jistě se budou snažit využít pozice síly a toho, že mají v Čechách spoustu ochotných pomocníků včetně prezidenta republiky, aby dělali nátlak. Jestli přikročí k reálným krokům, nebo ne, skutečně nevím," komentoval to Kalousek. Podle Kupky musí Česko hájit svou bezpečnost a zároveň se musí snažit zajistit dobré obchodní vztahy s ostatními státy. "To se samozřejmě musí v některých momentech střetnout, ale je na politicích, aby z toho hledali východisko," uvedl.

Kupka by od Zemana čekal kroky, aby Česko zajistilo svou bezpečnost a zároveň nebyly ohroženy ekonomické vztahy. Poukázal také na to, že prezident ohlašoval mnohamiliardové čínské investice v Česku. "A žádné nepřišly," soudí Kupka, jen mluvil o "podivném poklonkování bez efektu".

Do Zemana se na twitteru opřel předseda poslanců STAN Jan Farský. "Naše bezpečnostní i naše ekonomické zájmy ohrožují ohnutá záda, ne šéf BIS," napsal. Někdejší premiér a předseda ODS Mirek Topolánek se zase tázal, na čí straně bude Zeman jako vrchní velitel ozbrojených sil stát, pokud by Čína vyhlásila Česku válku.

Čínská reakce na varování před Huawei se dala čekat, míní Brabec

Čínskou reakci na varování českých úřadů před technologiemi čínské společnosti Huawei bylo možné očekávat, řekl dnes místopředseda vlády Richard Brabec (ANO). Reagoval tak na čtvrteční vyjádření prezidenta Miloše Zemana v TV Barrandov, že Čína kvůli varování chystá vůči Praze odvetná opatření. Brabec nevyloučil ekonomické dopady, pokud by třeba Česká republika prohrála případnou mezinárodní arbitráž.

"To se dalo očekávat, že Čína nějakým způsobem zareaguje," řekl Brabec. Mnoho evropských zemí se podle něj k Huawei staví jinak, i když jejich zpravodajské služby mohly mít podobné informace. "Mně se to hůř komentuje, protože ta jednání, která se vedla, se vedla v utajeném režimu," doplnil.

Bezpečnostní informační službě (BIS) Brabec věří, řekl. Podle Zemana však šéf BIS Michal Koudelka a ředitel Úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Dušan Navrátil, jejichž instituce před možnými riziky čínských technologií varovaly, ohrozili pozici a ekonomické zájmy ČR v Číně.

Brabec poukázal na to, že síťové vybavení od Huawei využívají telekomunikační operátoři v řadě evropských zemí. Věří, že varování českých úřadů nebude mít soudní dohru, ekonomické dopady ale nevyloučil. "Kdyby to mělo nějakou soudní dohru a Česká republika by neuspěla třeba v nějaké mezinárodní arbitráži, tak by to nepochybně mělo nějaké dopady, takže nelze to vyloučit," řekl místopředseda vlády.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) neví konkrétné o ohrožení českých investic v Číně, mluví se o tom, řekl. Je podle něj nešťastné, že se o věci debatuje veřejně. Zastal se šéfa BIS Koudelky. "Myslím si, že zrovna pan Koudelka v tom žádnou roli nehrál, že to spíš nešťastně sehrál NÚKIB," podotkl Ťok.

NÚKIB před Vánocemi veřejně varoval, že používání softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Vláda tento týden uložila správcům kritické infrastruktury, aby provedli analýzu rizik užívání softwaru a hardwaru obou čínských společností, a to podle metodiky, kterou vydal NÚKIB. BIS ve výroční zprávě za rok 2017 Huawei nezmiňuje, v dokumentu týkajícím se roku 2013 psala o potenciálním nebezpečí pro ČR, které může představovat rostoucí podíl firem Huawei a ZTE na českém telekomunikačním trhu.

Zeman ve čtvrtek v televizi Barrandov uvedl, že kvůli varování je v ohrožení investice automobilky Škody Auto v Číně. Zmínil také, že odveta Pekingu může negativně zasáhnout aktivity investiční skupiny PPF včetně společnosti Home Credit nebo chystané investice Huawei ve výši 8,5 miliardy korun do digitálních technologií v Česku. Takové informace podle prezidenta mají někteří členové vlády.

PPF dnes uvedla, že nikdy nekomentuje vyjádření politiků. "Obecně můžeme pouze konstatovat, ze obchodním vztahům nikdy neprospívají politické či obchodní rozmíšky mezi jednotlivými státy, ať už jsou jejich důvody jakékoliv," napsala PPF.