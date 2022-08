Vláda nejedná vůči Agrofertu nestranně, píše holding premiérovi

Praha - Na zaujaté vystupování vůči holdingu Agrofert a možné zneužívání politických funkcí proti holdingu si stěžuje představenstvo Agrofertu v otevřeném dopise předsedovi vlády Petru Fialovi (ODS). Holding se ohradil proti výrokům členů kabinetu, které podle představenstva například ještě před zahájením jakýchkoli řízení předjímají, že Agrofert přijde o dotace. Mluvčí vlády Václav Smolka serveru iROZHLAS.cz řekl, že dopis Agrofertu je "inzerce" a premiér jej nečetl. Reakce dalších politiků ČTK zjišťuje.

"Tyto útoky poškozují naši pověst a dotýkají se i více než 30.000 našich zaměstnanců, kteří poctivě dělají svoji práci. Útokům politiků se jako soukromá, nezávislá a apolitická společnost můžeme bránit pouze tak, že na ně takto upozorníme. Zvažujeme již i právní kroky," doplnil k dopisu mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. Agrofert odkaz na dopis zveřejnil i formou inzerce na internetu.

"Pan premiér neměl dosud čas sledovat tuto komerční inzerci, neboť se plně věnuje řešení dopadu energetické krize a také ochraně peněz daňových poplatníků," řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí vlády. Vláda má do pátku možnost rozhodnout, zda podá žalobu kvůli sankci Evropské komise (EK) 82 milionů korun za chyby v zemědělských dotacích. Její součástí je i sankce za střet zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), který vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů, ale podle EK holding dále ovládá. Ministerstvo zemědělství už dříve uvedlo, že nebude kroky holdingu komentovat, dokud vláda nerozhodne.

Představenstvo společnosti v dopise Fialovi mimo jiné zmiňuje vyjádření ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) o odnětí dotace 100 milionů korun pro firmu Pekárna Zelená louka na toastovou linku, která nesplňovala dotační kritéria pro inovace. Agrofertu vadí to, že ministr řekl serveru iROZHLAS.cz, že je namístě přistoupit k odebrání dotace, ačkoli správní řízení ještě neskončilo.

Holding se v dopisu také ohrazuje proti výroku ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL), který v České televizi řekl, že Agrofert by mohl vracet z dotací až 4,5 miliardy korun. To by znamenalo vracení i takzvaných nárokových dotací, které dostávají všichni zemědělci. "Podle dřívějších veřejně dostupných vyjádření vrcholných představitelů EK by ani údajný střet zájmů v ČR nebyl překážkou pro jejich vyplacení," píše holding v dopise.

Ministerstvo zemědělství už dříve uvedlo, že má ve věci auditu zpracováno několik variant postupu. "Jedna z variant pracuje i s možností vymáhání veškerých dotací poskytnutých společnosti Agrofert, přičemž celkový objem poskytnutých prostředků v období, kdy na něj platil zákon o střetu zájmů, činil 4,5 miliardy korun. Dokud o dalším postupu nerozhodne vláda, nebudeme jakékoliv kroky Agrofertu komentovat," uvedl úřad.

Holding se také ohradil proti prohlášení ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který mluvil o očištění státní správy od lidí spjatých s Agrofertem. Tento výrok ale Rakušan pronesl v rozhovoru pro server Seznam Zprávy loni v říjnu, kdy ještě nebyl ministrem. Agrofertu vadí také vyjádření ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) v červencové tiskové zprávě ministerstva. Podle holdingu Bartoš naznačuje, že koncern porušil zákon. Ministr ve zprávě uvádí, že Babiš a Agrofert musí dodržovat zákony stejně jako ostatní podnikatelé.

Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Babiš je podle státní Evidence skutečných majitelů reálným vlastníkem Agrofertu. Také podle auditu EK Babiš dál ovládá Agrofert, ačkoli akcie svých firem vložil kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Unijní audit k Babišově střetu zájmů se v Česku uskutečnil na začátku roku 2019. Letos v červenci ministerstvo pro místní rozvoj oznámilo, že EK už auditní řízení ukončila. Zahrnovalo několik desítek zjištění, případná nezákonná přidělení dotací budou řešit jednotlivá ministerstva. Bývalý premiér dlouhodobě pochybení odmítá.