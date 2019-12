Vláda nebude škrtit ekonomiku, rozpočet je prorůstový, tvrdí Babiš

Praha - Návrh rozpočtu na příští rok je prorůstový, zvyšuje životní úroveň nejen seniorů, ale i rodin pečujících o malé děti. V úvodu sněmovní debaty před závěrečným schvalováním rozpočtu to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Prohlásil také, že i když se ekonomické vyhlídky zhorší, vláda ekonomiku nezaškrtí, jako to udělaly předchozí pravicové vlády, ale bude do ní pumpovat peníze.

"Chtěl bych zdůraznit, že i když dochází k ochlazení ekonomiky, hlavně světové ekonomiky, naše vláda nikdy nezaškrtí ekonomiku tak, jak to udělala pravicová vláda za minulé krize," uvedl Babiš. "Pokud bude hůř, o to víc stát bude pumpovat peníze do lidí, do platů do důchodů, do ekonomiky a do investic," řekl. Česká ekonomika je podle něj jednou z nejvíce stabilních v Evropě. "Naší zemi čeká skvělá budoucnost, my se vracíme tam, kde jsme byli za první republiky," dodal.

Navrhovaný schodek rozpočtu představuje 40 miliard korun, stejně jako letos. Podle Babiše je však důležitější jeho výsledek. Deficit by mohl být i vyšší z titulu investic, poznamenal. Dodal ale, že je otázkou, jak je na ně stát připraven.

V souvislosti s deficitem kritizoval bývalé vlády vedené ODS, kterou obvinil, že zavinila problém s prudkým rozvojem solárních elektráren. "To dědictví ODS je šílené," řekl a občanským demokratům vzkázal, že zničili státní rozpočet.

Jen letos jde na dotaci výkupních cen elektřiny ze solárních elektráren podle Babiše 30 miliard korun. "Pan prezident (Miloš Zeman) nám nadává, že máme dělat něco se soláry, ale je to dědictví," řekl Babiš. "Kdyby nebyly soláry, tak jsme mohli těch 30 miliard dát skutečně potřebným," dodal.

Poslance dnes čeká schvalování návrhu státního rozpočtu na příští rok zřejmě celý den. Základní parametry návrhu rozpočtu včetně 40miliardového schodku už dolní komora schválila. Ve finále ji vedle závěrečného verdiktu čekají dílčí hlasování o poslaneckých návrzích na přesuny peněz v celkovém objemu skoro 180 miliard korun. Sešlo se jich kolem 160.

Babiš kritizoval pozměňovací návrhy opozice, které podle něho nejsou v souladu s rozpočtovými pravidly, protože některé snižují vládní rozpočtovou rezervu pod zákonem stanovenou hranici. Pozměňovací návrhy, které poslanci přednesli samostatně ve druhém čtení, přesouvají kolem 11 procent plánovaných výdajů rozpočtu. Celkové výdaje rozpočtu mají činit 1618 miliard korun.

Premiér kritizoval i návrhy opozice brát v rozpočtu peníze ze slev v dopravě pro seniory a studenty. "Senioři tu slevu velice oceňují," řekl a dodal, že se zároveň zvýšilo využití veřejné dopravy. Kritiky se dočkal i návrh Stanislava Blahy (ODS) vzít půl miliardy z výdajů na kosmické aktivity. "Kosmické aktivity významně přispívají k ekonomickému růstu a zaměstnanosti v České republice," argumentoval. Jsou podle něj například odrazem ekonomické vyspělosti země, protože dodávají vyspělé technologie.

Dá se předpokládat, že opozice návrh rozpočtu stejně jako v minulosti podrobí kritice. Vládní koalice však disponuje dostatkem hlasů k tomu, aby svůj v pořadí druhý rozpočet prosadila.

Opozice podpoří všechny návrhy navyšující platy učitelů

Opoziční poslanci při dnešním hlasování o státním rozpočtu na příští rok podpoří všechny pozměňovací návrhy, které se týkají navýšení platů učitelů. Chtějí tak dosáhnout patnáctiprocentního růstu platů. Shodli se na tom zástupci ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09, STAN i SPD, řekl na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Opozice vyzvala vládní sociální demokracii, aby se k ní přidala a některý z pozměňovacích návrhů podpořila.

Vláda na jaře plánovala zvýšení částky na výdělky učitelů o 15 procent. Navržený rozpočet předpokládá desetiprocentní růst, tedy zhruba o 11 miliard korun. Kabinet schválil navýšení tarifního základu platů učitelů o osm procent, což představuje osm miliard korun. Zbytek má jít na odměny a příplatky. Odbory žádaly růst tarifů o deset procent, na začátku listopadu kvůli tomu zorganizovaly stávku.

Strany, které se dohodly na hlasování pro návrhy, mají dohromady ve Sněmovně 87 poslanců. Sociální demokracie jich má 15. Zbytek tvoří vládní hnutí ANO (78 poslanců), KSČM (15), jež kabinet toleruje, pět zákonodárců je nezařazených.

"Poslanecká sněmovna v roce 2017 svým usnesením vyzvala vládu k tomu, aby navýšila platy učitelů alespoň na 130 procent průměrné mzdy do roku 2020. Nyní projednáváme rozpočet na rok 2020 a ministerstvo školství spočetlo, že pro to, aby bylo naplněno toto usnesení, mu chybí v rozpočtu 26 miliard. Pozměňovací návrhy, které jsou na rozpočet na platy učitelů, jsou v řádech tří až pěti miliard korun. Je to alespoň částka, která nás posune k vytyčené minimální hranici, kde bychom chtěli být," řekl místopředseda sněmovního školského výboru Lukáš Bartoň (Piráti).

STAN, ODS a TOP 09 dříve hovořily o požadovaném přesunu 5,5 miliard korun do rozpočtu ministerstva školství, lidovci a Piráti o pěti miliardách. Bartoň minulý týden uvedl, že Piráti předloží kompromisní návrh na třímiliardové navýšení. Opozice podpoří také návrh části poslanců ČSSD navýšit v rozpočtu sumu na platy učitelů o tři miliardy korun, se kterým přišli Kateřina Valachová a Václav Votava. Návrh ale odmítli premiér a předseda ANO Andrej Babiš i komunisté. Babiš také uvedl, že neočekává podporu iniciativy z řad sociální demokracie. Ubezpečil ho o tom podle jeho slov předseda ČSSD Jan Hamáček.

Vláda ve svém programu slíbila, že do roku 2021 zvýší průměrný plat učitele minimálně na 45.000 korun. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) současný návrh rozpočtu počítá s tím, že vláda slib dodrží. Průměrný plat učitelů v ČR byl podle ministerstva školství v prvním pololetí letošního roku 37.235 korun. Průměrná mzda v ČR tehdy činila 34.105 Kč.