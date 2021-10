Vláda navrhla Zemanovi jmenování šesti vojáků do generálských hodností

Praha - Vláda navrhla prezidentu Miloši Zemanovi jmenování šesti vojáků do generálských hodností. Povýšen by měl být náčelník Vojenské policie Miroslav Murček, velitel 21. základny taktického letectva Jaroslav Míka nebo ředitel Ředitelství speciálních sil ministerstva obrany Ladislav Rebilas. ČTK to dnes sdělil Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany. O jmenování generálů rozhoduje prezident Miloš Zeman. Zda se letos akt k 28. říjnu vzhledem ke zdravotnímu stavu prezidenta uskuteční, není jasné.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) vládě předložil návrh, aby náčelník Vojenské policie brigádní generál Murček získal hodnost generálmajora. Do hodnosti brigádních generálů vláda navrhla pětici dosavadních plukovníků. Povýšeni by mohli být vedle Míky a Rebilase také ředitel Agentury logistiky Jaroslav Jírů, ředitel Agentury personalistiky Armády ČR David Klement a velitel 22. základny vrtulníkového letectva Rudolf Straka.

"Bez výjimky jsou všichni navrhovaní vojáci příkladnými profesionály, kteří se významně podílejí na plnění úkolů Armády České republiky. Precizně plní své úkoly a výrazně tak přispívají k předávání zkušeností dalším vojákům a zkvalitňování úrovně ozbrojených sil," uvedl Metnar.

Vláda měla projednat také povýšení policistů, hasičů a celníků. Podle informací ČTK by se povýšení mělo týkat ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Radima Dragouna, pro kterého chce premiér Andrej Babiš nově hodnost generálmajora. Stejnou hodnost ministerstvo vnitra navrhlo pro ředitele pražské policie Tomáše Lercha. Ve funkci brigádních generálů by vnitro rádo vidělo šest dosavadních brigádních generálů policie a hasičů. Povýšit chce ředitele Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky Martina Baláže, náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování Tomáše Kubíka, ředitele cizinecké policie Milana Majera, ředitele karlovarské policie Petra Macháčka, ředitele pražských hasičů Luďka Prudila a šéfa hasičů v Karlovarském kraji Václava Klemáka.

Ministerstvo financí také navrhlo, aby dosavadní generálmajor Milan Poulíček nově získal hodnost generálporučíka.

Prezident generály každoročně povyšuje u příležitosti státních svátků 8. května a 28. října. Loňské květnové jmenování generálů se kvůli pandemii koronaviru neuskutečnilo. Pražský hrad nakonec kvůli aktuálnímu vývoji pandemie rozhodl i o odložení slavnostního aktu jmenování generálů loni v říjnu. Zeman ale jmenovací rozkazy a rozhodnutí podepsal, a generálům tak vyšší hodnost udělil. Jakou variantu letos prezident, který je v Ústřední vojenské nemocnici, zvolí, zatím není známé.

Ve spojitosti s povyšováním generálů se v posledních letech mluví především o povýšení ředitele Bezpečnostní a informační služby (BIS) Michala Koudelky. Zeman již šestkrát odmítl vládní návrh na jeho jmenování generálem. Zda návrh vláda podá i letos, není jasné.