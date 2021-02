Vláda navrhla schodek rozpočtu 500 mld, podle expertů je absurdní

Praha - Vláda dnes schválila zvýšení schodku letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun, oznámila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Původně činil schválený schodek 320 miliard. Zvýšený schodek počítá nově s dopady daňových změn platných od počátku roku. Navýšení schodku podle předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové ukazuje, že loňské přijetí daňového balíčku bylo ještě nezodpovědnější, než se původně jevilo. Ekonomičtí experti oslovení ČTK označili půlbilionový schodek za neopodstatněný.

Sněmovna by o návrhu měla jednat ve čtvrtek. Změnu rozpočtu navrhne ministryně schválit ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze. "Novela reflektuje aktuální vývoj boje s pandemií, úpravy ve vládních programech přímé pomoci, snížení daňového zatížení zaměstnanců o čtvrtinu a aktuální výzvy související se zatížením zdravotního systému, masivní vakcinací a testováním obyvatelstva," oznámilo ministerstvo financí. Příjmy rozpočtu by letos měly být podle návrhu 1,39 bilionu korun a výdaje 1,89 bilionu. Příjmy by tak byly proti schválenému rozpočtu nižší o 102,7 miliardy a výdaje vyšší o 77,3 miliardy.

Změny daní v podobě zrušení superhrubé mzdy, snížení zdanění, zvýšení slevy na poplatníka o 3000 korun a změně rozpočtového určení daní povedou podle dnešních informací ministerstva k poklesu příjmů rozpočtu o 89,5 miliardy. Příjmy také negativně ovlivní výplata nového kompenzačního bonusu, která přijde státní rozpočet v únoru a březnu podle ministerstva na 18 miliard korun.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady Zamrazilová označila v souvislosti s dnešním navýšením schodku rozpočtu za nezodpovědné loňské přijetí daňového balíčku. "Konsolidace veřejných financí je tak nyní ještě více v nedohlednu. Ratingové agentury, které v posledních týdnech potvrdily stávající rating i výhled ČR, se přitom shodovaly na tom, že pro budoucí ratingovou trajektorii ČR je klíčové snížení rozpočtových deficitů a pokles, nebo alespoň stabilizace dluhu v dalších letech," uvedla. Zvýšení schodku povede podle ní k růstu veřejného dluhu zhruba na 46 procent HDP, přičemž ještě v lednu ministerstvo financí počítalo s 43,3 procenta HDP.

Ministryně Schillerová prohlásila, že Česko patří mezi země s nejnižším zadlužením a nejlepšími ratingy. "Je naší povinností využít tohoto skvělého postavení a pokračovat v masivní podpoře ekonomiky. Ať už snižováním daní, nebo prostřednictvím programů přímé pomoci, kde jen v únoru a březnu vyplatíme 40 miliard korun," uvedla.

Schodek 500 miliard korun považují ekonomové oslovení ČTK za neopodstatněný. Současná ekonomická situace a nejnovější odhady vývoje ekonomiky by podle nich ospravedlňovaly schodek kolem 400 miliard. Domnívají se, že stejně jako loni si ministerstvo financí vytváří rezervu pro případné zhoršení vývoje kvůli pandemii.

"Výše navrhovaného schodku je absurdní. Absolutně neodpovídá tomu, co jsme se o ekonomice dozvěděli od doby schválení původního schodku. Ekonomika je v lepším stavu, než ministerstvo předpokládalo při sestavování rozpočtu. Pro započtení prosincových daňových úprav by teď logicky mělo žádat nižší navýšení, než předpokládalo tehdy," uvedl analytik Petr Bartoň z Natlandu. "Návrh na zvýšení schodku na 500 miliard považuji za naprosto neadekvátní. Zvýšení schodku není podložené změnou makroekonomických předpokladů, které vycházejí z čerstvé predikce MF, kterou označil Výbor pro rozpočtové prognózy za realistickou," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Za celý loňský rok ovlivněný dopady pandemie skončil státní rozpočet v rekordním schodku 367,4 miliardy korun. Rozpočet na loňský rok, který schválila Sněmovna, počítal s deficitem 500 miliard korun. Poslanci ho na návrh vlády třikrát zvýšili z původních 40 miliard.